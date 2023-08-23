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Саммит БРИКС ,  
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В ЮАР сообщили о договоренностях по параметрам расширения БРИКС

Глава МИД ЮАР: страны БРИКС приняли документ о параметрах расширения объединения
Сюжет
Саммит БРИКС
Страны БРИКС приняли документ с положениями и принципами по рассмотрению заявок государств, желающих стать членами организации. Подробности расскажут до завершения саммита 24 августа
Фото: Alet Pretorius / Reuters
Фото: Alet Pretorius / Reuters

Страны БРИКС договорились о параметрах расширения сообщества, они приняли соответствующий документ, сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор, передает Reuters.

«Мы достигли договоренности по вопросу расширения. Мы приняли документ, в котором изложены положения и принципы, а также процессы по рассмотрению заявок стран, желающих стать членами БРИКС», — приводит агентство слова Пандор.

По словам министра, лидеры БРИКС подробнее расскажут о достигнутом соглашении до завершения саммита 24 августа.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 23 августа заявил, что страна полностью поддерживает расширение БРИКС на основе консенсуса.

Сейчас в БРИКС входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В середине августа южноафриканские власти заявили, что желание вступить в организацию выразили более 40 государств, 23 из которых подали официальные заявки.

Китай и ЮАР 21 августа поддержали расширение БРИКС. По мнению южноафриканского президента Сирила Рамафосы, расширенный альянс станет «разнообразной группой стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному мировому порядку».

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В конце июля агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников писало, что Индия и Бразилия выступили против попытки Китая быстро расширить формат БРИКС. Бразилия опасается, что стремление десятков стран присоединиться к альянсу усиливает озабоченность Запада по поводу того, что организация хочет стать противовесом США и ЕС. Дели, в свою очередь, желает видеть более строгие правила вступления в организацию, писало агентство.

Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что Москва положительно смотрит на возможное расширение БРИКС, но подчеркнул, что «к данной проблеме нужно подходить очень осторожно, аккуратно». Российская сторона предложила определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение.

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