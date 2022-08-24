Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи про Дугину

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России в Праге Александра Змеевского из-за слов постоянного представителя России в ООН Василия Небензи об убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Об этом глава чешского МИДа сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована на территории России по требованию прокуратуры).

«Я решил вызвать посла России в МИД Чехии. Заместитель министра Ярослав Курферст категорически возражал против возмутительных и ложных обвинений России в адрес Чехии в Совете Безопасности ООН», — написал Липавский.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ей не жаль ни Дарью, ни ее отца, философа Александра Дугина, а «ночь на 21 августа в России запомнят надолго», и подтвердила, что «подписывается под каждым словом». В ответ на это Небензя сказал, что подобные заявления служат «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».

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