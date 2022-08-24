Небензя призвал Чехию ответить за слова главы минобороны страны о Дугиной

Москва ожидает, что Прага ответит на слова министра обороны Чехии Яны Черноховой о гибели Дарьи Дугиной, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Главы Минобороны Чехии Яны Черноховов ранее заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что «ночь на 21 августа в России запомнят надолго», и подтвердившей, что «стоит за каждым словом». По словам Небензи, подобные заявления являются «открытой поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданского лица».

«Хотел бы напомнить, что гражданин Чехии Чермак, который публично поддержал теракт в новозеландском городе Крайстчерч, получил в Чехии шесть лет тюрьмы. Ожидаем, что компетентные органы Чехии так же серьезно отнесутся к заявлению министра обороны этой страны и дадут им соответствующую оценку», —заявил постпред.

29-летняя Дарья Дугина, дочка философа Александра Дугина, погибла 20 августа при подрыве ее автомобиля в районе поселка Большие Вязёмы в Подмосковье. Она возвращалась с фестиваля «Традиция», Дугин был в другой машине. Следственный комитет счел убийство заказным.

По версии ФСБ, преступление подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая приехала в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения. Они жили в том же доме, что и Дугина, а после подрыва автомобиля выехали через Псковскую область в Эстонию, заявила ФСБ, обнародовав видео с передвижениями подозреваемой.

В Киеве отвергли обвинения в подготовке убийства Дугиной. Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу назвал данные ФСБ частью длинной цепочки провокаций России и обвинил Москву в попытках оказать на Таллин давление из-за поддержки Украины.

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