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Война санкций ,  
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Министр обороны Британии допустил ужесточение визового режима с Россией

В то же время Уоллес заявил, что не уверен в правильности полного запрета на въезд для российских туристов. МИД России в мае рекомендовал воздержаться от поездок в Британию из-за «недружественного курса» этой страны
Фото: Matt Dunham / AP
Фото: Matt Dunham / AP

Великобритания может ужесточить визовый режим с Россией, заявил в эфире радио Би-би-си министр обороны королевства Бен Уоллес. Он, однако, усомнился в возможности полного запрета на въезд российских туристов.

«Я не уверен, что абсолютный запрет — это правильный путь», — сказал Уоллес (цитата по Politico).

МИД России в мае рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Великобританию и оформления виз этой страны из-за «недружественного курса» Лондона и во избежание «возможных проблем». В ведомстве также сообщили о «многочисленных жалобах» россиян на трудности с получением визы в Великобританию.

После начала военной операции на Украине несколько стран (прибалтийские государства, Чехия, Словакия, Бельгия, Нидерланды, Дания) приостановили выдачу виз российским гражданам. В августе президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны полностью закрыть въезд для россиян, чтобы они жили «в своем собственном мире, пока не изменят свою философию». По мнению Зеленского, можно «призвать к ответственности все население» России, изолировав его, — «это единственный способ повлиять» на президента Владимира Путина.

Несколько западных государств уже поддержали эту идею. Первой выступила Эстония: премьер-министр Кая Каллас заявила, что посещение Европы — «привилегия, а не право». 24 августа она сказала, что туристы из России угрожают безопасности Эстонии, и возложила на россиян ответственность за действия руководства страны.

За визовые ограничения выступили Литва, Чехия, Латвия, Финляндия и еще несколько европейских государств.

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Против запрета на въезд высказывались, например, Германия и США. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не забывать о несогласных с политикой властей россиянах, а в Госдепе заявили, что не хотели бы лишать шанса на убежище людей, «находящихся в уязвимом положении с точки зрения прав человека».

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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