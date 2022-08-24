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Зеленский заявил о возрождении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в День независимости заявил, что страна возродилась
По мнению Зеленского, «Украина взбодрила весь континент», стала единой и возродилась после начала российской военной операции. Он также считает, что говорить об усталости от Украины — стыдно

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении украинцам по случаю Дня независимости заявил, что в день начала российской спецоперации украинская нация возродилась. Его поздравление размещено на сайте главы государства.

Зеленский также выразил мнение, что «Украина взбодрила весь континент». «Европа вводит жесткие санкции. Европа единогласно признает: Украина — будущий член Евросоюза», — указано в поздравлении.

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Зеленский отметил, что сегодня «говорить вяло, размыто и слишком дипломатично — стыдно». «И говорить, что от Украины появилась усталость, стыдно. Это очень удобная позиция: усталость — это прикрытие, чтобы закрыть глаза», — отметил глава государства.

В среду, 24 августа, которое также считается датой образования государства, Украина отмечает День независимости. В Киеве в этом году из-за продолжающихся боевых действий массовые мероприятия по случаю праздника запрещены, их проведение не допускается в период с 22 по 25 августа.

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Владимир Зеленский (в центре), Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Антониу Гутерриш


После начала российской военной операции 24 февраля Зеленский ввел в стране военное положение и объявил мобилизацию, в последний раз их сроки продлили до 21 ноября.

США, Европа, Канада и другие западные страны начали поставлять Украине оружие. Российские власти неоднократно заявляли, что это лишь затягивает конфликт и умножает жертвы. Также Запад усилил санкционное давление на Россию, под ограничения попали госдолг, банковский сектор, авиация, высокие технологии. В конце марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что некоторые страны Европы устали от санкций, однако Киев работает с ними, чтобы помочь им преодолеть эту усталость.

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Владимир Зеленский День независимости Украины Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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