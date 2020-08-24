Лукашенко призвал разобраться с перекинувшимися в другой лагерь учителями

Александр Лукашенко (Фото: БелТА / ТАСС)

Новый учебный год в Белоруссии нужно начать активно, «чего бы ни стоило», заявил занимающий пост президента страны Александр Лукашенко на встрече с министром образования Игорем Карпенко.

Лукашенко, в частности, заявил, что в государственных школах должны работать только те преподаватели, которые согласны с принципами государственной идеологии.

«Те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — сказал глава государства (цитата по сообщению пресс-службы администрации президента).

Лукашенко потребовал от министерства образования защитить от «нападок» придерживающихся государственной идеологии учителей и «жестко пресекать наезды» на них.

«Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», — добавил Лукашенко.