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Белорусские учителя ответили на сообщения о давлении на членов избиркомов

В большинстве белорусских школ, где были расположены избирательные участки во время голосования на выборах президента, в состав комиссий входили учителя. Об этом рассказала РБК учитель начальной школы минской гимназии № 12 Марина Черкас.

«Они под давлением или по собственной воле помогали «верно» подсчитать голоса», — сообщила она. Как отметила Черкас, в Сети есть аудио- и видеозаписи, на которых можно услышать давление со стороны вышестоящих чиновников на членов комиссий.

«Было очень много нарушений: доходило до того, что вахтерам некоторых школ было указано закрывать двери от наблюдателей, во многих школах по ночам горел свет, хотя этого быть не должно после закрытия участков», — рассказала преподаватель.

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В школе №12 также работала комиссия, но учителя из этого учебного заведения не входили в ее состав, рассказала Черкас. Она также отметила, что учителей «никто не запугивал». «Наш директор откровенно сказала: «Девочки, все грамотные, идите, пожалуйста 9-го числа голосовать, раньше не надо». То есть она все сделала, и по своим обязанностям не может нас дальше во что-то агитировать», — пояснила Черкас.

«Не все, кто был в комиссии, согласились на противоправные действия», — сообщила РБК Наталья Былина, которая два года проработала учителем химии в минской гимназии № 13 (ее контракт закончился 14 августа). Сама она в состав комиссии, работавшей в учебном заведении, не входила.

«Очень хочется, чтоб до людей донесли мысль: не вся комиссия соглашается подписывать пустые или ложные протоколы, некоторых отстраняют под каким-либо предлогом или отправляют на больничный. Злит, что люди открывают сайты со списками комиссий и без разбора пишут учителям, не стыдно ли им. Есть те, кто не делал ничего, кто отказался, но им угрожают. Это максимально неправильно», — заявила она.

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По словам Былиной, многие ее коллеги ходят на мирные акции, присоединяются к акциям солидарности, приносят цветы на Пушкинскую площадь (там 10 августа погиб протестующий Александр Тарайковский). «Все мы против насилия. Могу разве что дополнить со слов коллеги, присутствующего в гимназии на момент выборов: на участок их не пускали даже в дни досрочного голосования, а протокол так и не вывесили», — рассказала она.

«Если говорить о фальсификации, то здесь она на лицо. Я не отрицаю факт фальсификации, но очень хочется, чтоб люди не ставили знак равенства между педагогом и фальсификатором», — добавила Былина.

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Выборы в Белоруссии проходили с 4 по 9 августа. Последний день определили как основной день голосования. Согласно окончательным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов избирателей. Его основную соперницу Светлану Тихановскую, по данным комиссии, поддержали 10%. Оппозиция не признала итоги выборов. 

Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что все жалобы кандидатов в президенты отклонены. «Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными», — пояснила она.

Теги: Белоруссия, учителя, выборы, голосование
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