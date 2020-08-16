Белорусские учителя ответили на сообщения о давлении на членов избиркомов

В большинстве белорусских школ, где были расположены избирательные участки во время голосования на выборах президента, в состав комиссий входили учителя. Об этом рассказала РБК учитель начальной школы минской гимназии № 12 Марина Черкас.

«Они под давлением или по собственной воле помогали «верно» подсчитать голоса», — сообщила она. Как отметила Черкас, в Сети есть аудио- и видеозаписи, на которых можно услышать давление со стороны вышестоящих чиновников на членов комиссий.

«Было очень много нарушений: доходило до того, что вахтерам некоторых школ было указано закрывать двери от наблюдателей, во многих школах по ночам горел свет, хотя этого быть не должно после закрытия участков», — рассказала преподаватель.

В школе №12 также работала комиссия, но учителя из этого учебного заведения не входили в ее состав, рассказала Черкас. Она также отметила, что учителей «никто не запугивал». «Наш директор откровенно сказала: «Девочки, все грамотные, идите, пожалуйста 9-го числа голосовать, раньше не надо». То есть она все сделала, и по своим обязанностям не может нас дальше во что-то агитировать», — пояснила Черкас.