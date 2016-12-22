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Британские истребители сопроводили российский самолет над Черным морем
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Британские истребители сопроводили российский самолет над Черным морем
Политика, 17:11
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Британские истребители сопроводили российский самолет над Черным морем
В Минобороны Великобритании заявили, что королевские ВВС второй раз за неделю предотвращают «провокации со стороны российских самолетов»
Гидросамолет Бе-12 (Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости)

Истребители ВВС Великобритании поднялись в воздух, чтобы сопроводить российский противолодочный самолет Бе-12 в полете над Черным морем. Об этом сообщило британское Минобороны.

«Истребители королевских ВВС были подняты в воздух. чтобы прервать полет российского самолета к воздушному пространству НАТО», — говорится в сообщении министерства. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 23 августа, истребители были подняты в воздух с военной базы в Румынии. Уточняется, что Бе-12 следовал из Крыма на юго-запад.

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Министерство отметило, что это уже второй подобный случай за последнюю неделю, когда самолеты королевских ВВС поднимаются в воздух «для предотвращения провокаций со стороны российских самолетов».

РБК направил запрос в Минобороны России.

22 августа Военно-морские силы Великобритании сообщили, что заметили российский фрегат «Адмирал Макаров» в проливе Ла-Манш и отправили для наблюдения за ним минный тральщик и вертолет. В посольстве России в Великобритании на это сообщили, что российские корабли не угрожают британской стороне и действуют в рамках международного права.​

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В начале августа Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать передвижение российских кораблей и подлодок в Балтийском море и Северной Атлантике. Для этого Лондон планировал закупить у США девять противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon общей стоимостью £3 млрд, а Осло намеревался купить пять американских самолетов. Как сообщала The Telegraph со ссылкой на Минобороны Великобритании, цель договоренности двух стран — сдержать «российскую агрессию» в регионе.

Автор: Маргарита Девяткина.
При участии: Валерий Романов.
Теги: ВВС Великобритании , ВВС России
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