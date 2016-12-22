Российские истребители пять раз за неделю вылетали на перехват у границ

Истребители дежурных по ПВО сил пять раз в течение недели поднимались в воздух чтобы не допустить нарушения границ России, сообщили в Минобороны, передает газета «Красная звезда».

За тот же период в Минобороны выявили 17 летательных аппаратов, которые вели разведку в небе у российских границ. В военном ведомстве подчеркнули, что воздушное пространство России не было нарушено.

В середине августа стало известно, что самолеты британских ВВС Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем шесть российских фронтовых бомбардировщиков Су-24, полет которых проходил рядом с воздушным пространством НАТО.

Минобороны России позже заявило, что авиация Черноморского флота выполняла плановые учебные полеты, а самолеты НАТО к ней не приближались.