ВМС Великобритании рассказали о российском фрегате в Ла-Манше

Военно-морские силы Великобритании сообщили, что заметили российский фрегат «Адмирал Макаров» в проливе Ла-Манш и отправили для наблюдения за ним минный тральщик и вертолет, сообщается на сайте британских ВМС.

Британские военные отметили, что «Адмирал Макаров» является одним из новейших военных российских кораблей и относится к тому же классу, что и фрегат «Адмирал Григорович».

Для наблюдения за маневрами фрегата были отправлены минный тральщик HMS Hurworth и вертолет Wildcat HMA2.

Кроме того, на протяжении двух последних месяцев за российскими кораблями в проливе Ла-Манш следили сторожевой корабль HMS Mersey, эскадренный миноносец HMS Diamond и фрегат Montrose.

В российском посольстве в Великобритании рассказали «РИА Новости», что российские корабли действуют в Ла-Манше в рамках международного права и не несут угрозы для британской стороны.

Дипломаты также заявили, что в ряде британских СМИ сообщения о наблюдении британских кораблей за российскими подали как инциденты, из-за которых ВМС Великобритании пришлось «чуть ли не по тревоге выходить в море на перехват». Названия этих изданий в посольстве не уточнили, однако про тревогу, в частности, писала Express.

«В этой риторике видится стремление дополнительно подогреть антироссийскую атмосферу в и без того непростой политической ситуации», — добавили в дипмиссии.

«Адмирал Макаров» — третий фрегат, созданный по проекту 11356, он был спущен на воду в 2015 году. На его борту есть противолодочные и противокорабельные ракеты.