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Британия и Норвегия решили совместно следить за российскими подлодками
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Британия и Норвегия решили совместно следить за российскими подлодками
Политика, 15:39
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Британия и Норвегия решили совместно следить за российскими подлодками

Британские и норвежские военные начнут совместно отслеживать передвижение кораблей и подводных лодок Военно-морского флота России в Балтийском море и Северной Атлантике, чтобы сдержать «российскую агрессию» в регионе. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на Минобороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве заявили, что для слежки за кораблями и субмаринами Лондон закупит у США девять противолодочных самолетов Boeing P-8A Poseidon стоимостью £3 млрд. Норвежцы приобретут пять американских самолетов. Военные подчеркнули, что военно-морские силы НАТО подвергаются особому риску из-за «значительного увеличения активности российских подводных лодок». Кроме того, Британия и Норвегия планируют координировать действия пилотов истребителей F-35, чтобы «еще больше укрепить двусторонне оборонное сотрудничество».

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Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Евгений Серебренников в разговоре с РБК назвал «нулем» намерение Великобритании и Норвегии отслеживать российские подлодки посредством американских самолетов P-8A. «Все эти заявления — попытки в информационном плане усилить вопросы своей боеготовности и боеспособности, но в итоге — все это нуль», — сказал он.

Сенатор добавил, что военные эксперты объясняли, что последние подводные лодки России неуязвимы. «По сути дела, нет ни радарных установок, ни инструментов для их обнаружения. Пускай приобретают что хотят и как хотят», — констатировал он.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

В начале июля глава Королевского флота адмирал Филип Джонс заявил, что Британия увеличит свое присутствие в Северной Атлантике для противостояния угрозы со стороны России. По словам адмирала, там будет создан новый район для проведения совместных военных операций. «Мы должны отслеживать, что они делают, мы должны следить за тем, что они делают как на поверхности, так и под водой, и мы стремимся сделать это», — подчеркнул Джонс.

В конце мая министр обороны Великобритании Гэвин Уильямс сообщил о возросшей в десять раз активности российских подлодок в Северной Атлантике. Ранее министр также неоднократно сообщал об активности ВМФ России.

Теги: Великобритания , Норвегия , подводные лодки , ВМФ России
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