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Минобороны ответило на сообщения о перехвате НАТО Су-24 над Черным морем
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Минобороны ответило на сообщения о перехвате НАТО Су-24 над Черным морем
Политика, 20:08
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Минобороны ответило на сообщения о перехвате НАТО Су-24 над Черным морем
Перехвата российских Су-24 британскими Eurofighter Typhoon 13 августа не было, заявляют в Минобороны. В тот день в учебных полетах участвовали другие самолеты, а самолет одной из стран НАТО пролетал на удалении в 30 км от них
Самолеты Су-24 (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Самолеты морской авиации Черноморского флота в понедельник, 13 августа, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря, натовские самолеты к российским не приближались. Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

Так в ведомстве ответили на сообщения о том, что 13 августа самолеты Королевских ВВС Британии Eurofighter Typhoon, размещенные в Румынии, перехватили шесть российских фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые пролетели рядом с воздушным пространством НАТО. О перехвате российских самолетов сообщало румынское Agerpress со ссылкой на AFP.

В Минобороны России пояснили, что после выполнения задания российскими самолетами, среди которых не было Су-24, был замечен военный самолет одной из стран НАТО, находившийся на расстоянии более 30 км.​ «Данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования», — заключили в министерстве.

«Мы были предупреждены о большой активности России в воздухе, которая длилась почти всю ночь <...> перед тем, как получили приказ подниматься в воздух», — процитировало AFP одного из пилотов Eurofighter. По данным агентства, четыре истребителя этого типа размещены на военной базе им. Михаила Когэлничану, где находятся сотни американских военных.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Миноборны , Черное море
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