В МИДе пригрозили американским политикам «щелчком по носу» из-за санкций

Попадание в российские санкционные списки ударит по самолюбию американских политиков, считает замглавы МИДа Сергей Рябков. Но заранее раскрывать содержание своих ответных мер Москва не намерена, подчеркнул он

Сергей Рябков (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Попадание в российские санкционные списки политиков из США станет для них неприятным ударом по самолюбию — такое предположение высказал замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном на сайте издания.

​«Можно отвечать симметрично, асимметрично, можно расширять наши собственные списки «подсанкционных» политиков. Это небезразлично для американских деятелей, которые возомнили себя вершителями судеб мира», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о там, какие ответные ограничения может ввести Россия.

По его словам, когда попавшие в такие списки политики поймут, что не могут получить российскую визу, это станет «неким щелчком по носу и самолюбию». «На общем фоне все это мелочи. Есть множество других способов ответить — но не в ущерб себе», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИДа также заявил, что «стопроцентная зеркальность» в ответ на действия Вашигтона необязательна. «Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях», — напомнил Рябков, отметив, что Москва намеренно оставляет неопределенность в этом вопросе.

Дипломат также высказался против предложений прекратить поставки в США ракетных двигателей, авиационного титана и уранового концентрата. «Это — «самострел». Нам надо готовиться к тому, что американцы рано или поздно инициативно откажутся от закупок данной российской продукции или существенно их сократят. Мы не должны опережать события», — считает он.

Тем не менее, по словам Рябкова, Москва должна дать ответ на действия США, так как «отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается там только как признак слабости».

Как ожидается, 27 августа вступит в силу запрет США на поставки в Россию продукции двойного назначения, экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, компоненты и технологии для нефтегазовой отрасли.

Поводом для введения этих ограничений Госдеп назвал отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Лондон возложил ответственность за этот инцидент на Москву, Россия обвинения неоднократно отвергала.

Российский МИД ранее заявил о подготовке ответных мер на действия США.