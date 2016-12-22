ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,45 67,20 EUR Нал. 79,16 77,80 USD Бирж. 67,75 -0,44 EUR Бирж. 78,48 -0,27 USD ЦБ. 67,79 -0,73 EUR ЦБ. 78,41 -0,84 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6541,20 +116,30 IMOEX 2263,20 +0,14% RTSI 1051,87 +0,75% Brent 75,64 +1,39% DJIA 25656,98 -0,30% Nasdaq 7878,46 -0,13%
В МИДе пригрозили американским политикам «щелчком по носу» из-за санкций
Лента новостей
Россия поучаствует в создании сервис-центра для военной авиации в Индии 13:55, Политика Песков объяснил особый статус Бабича 13:52, Политика Солдат почетного караула потерял сознание во время речи Порошенко 13:47, Политика Кто пришел на встречу к Белоусову об изъятии сверхдоходов. Фоторепортаж 13:44, Фотогалерея  В Кремль заявили об отсутствии позиции по изъятию сверхдоходов 13:44, Политика Точный прогноз на Lisk, на Ripple — нет: как работают сигналы экспертов 13:37, Крипто Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 13:35, РБК и Subaru Силуанов и Белоусов рассказали об итогах встречи с бизнесом 13:34, Бизнес Порошенко открыл военный парад словами из гимна украинских националистов 13:32, Политика Порошенко предложил закрепить в конституции курс на евроинтеграцию 13:29, Политика В Кубке России по футболу определились соперники «Спартака» и «Зенита» 13:27, Спорт Токен Haven Protocol удалят с биржи Nanex: его цена выросла на 15% 13:25, Крипто Что покажут на международном кинофестивале «Послание к человеку» 13:24, Стиль Следственный комитет подтвердил гибель напавшего на полицейских в Москве 13:12, Общество В Раде рассказали об осознанном желании крымчан стать частью России 13:11, Политика Volkswagen представил новый кроссовер Atlas Cross Sport 13:08, Авто Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 12:55, РБК и Сбербанк В Омске площадку частного детсада огородили колючей проволокой 12:49, Общество Из-за токсичного облака в Чили пострадали 130 человек 12:36, Общество Летом стоимость крипторынка снизилась на $120 млрд 12:36, Крипто IBU объяснил выступление российских биатлонистов за сборную Молдавии 12:33, Спорт На недельку в Комарово без визы: петербургский ответ Французской Ривьере 12:31, РБК и Первая Линия В МИДе пригрозили американским политикам «щелчком по носу» из-за санкций 12:31, Политика Посольство сообщило о взрывчатке на задержанном в ЮАР судне 12:29, Общество Президента в отставку: как отреагируют рынки в случае импичмента Трампа 12:19, Quote Порошенко пообещал «разрубить» связь Украины с Московским патриархатом 12:17, Политика
В МИДе пригрозили американским политикам «щелчком по носу» из-за санкций
Война санкций, 12:31
0
В МИДе пригрозили американским политикам «щелчком по носу» из-за санкций
Попадание в российские санкционные списки ударит по самолюбию американских политиков, считает замглавы МИДа Сергей Рябков. Но заранее раскрывать содержание своих ответных мер Москва не намерена, подчеркнул он
Сергей Рябков (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Попадание в российские санкционные списки политиков из США станет для них неприятным ударом по самолюбию — такое предположение высказал замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», опубликованном на сайте издания.

​«Можно отвечать симметрично, асимметрично, можно расширять наши собственные списки «подсанкционных» политиков. Это небезразлично для американских деятелей, которые возомнили себя вершителями судеб мира», — сказал Рябков, отвечая на вопрос о там, какие ответные ограничения может ввести Россия.

По его словам, когда попавшие в такие списки политики поймут, что не могут получить российскую визу, это станет «неким щелчком по носу и самолюбию». «На общем фоне все это мелочи. Есть множество других способов ответить — но не в ущерб себе», — подчеркнул Рябков.

Замглавы МИДа также заявил, что «стопроцентная зеркальность» в ответ на действия Вашигтона необязательна. «Мы не можем тягаться с США в экономической сфере, так как находимся в разных весовых категориях», — напомнил Рябков, отметив, что Москва намеренно оставляет неопределенность в этом вопросе.

Рябков рассказал об ответных мерах России на санкции США
Политика

Дипломат также высказался против предложений прекратить поставки в США ракетных двигателей, авиационного титана и уранового концентрата. «Это — «самострел». Нам надо готовиться к тому, что американцы рано или поздно инициативно откажутся от закупок данной российской продукции или существенно их сократят. Мы не должны опережать события», — считает он.

Тем не менее, по словам Рябкова, Москва должна дать ответ на действия США, так как «отсутствие прямого ответа на вызов воспринимается там только как признак слабости».

Как ожидается, 27 августа вступит в силу запрет США на поставки в Россию продукции двойного назначения, экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, компоненты и технологии для нефтегазовой отрасли.

Трансатлантический разлом: почему ЕС не ввел новые санкции против России
Политика

Поводом для введения этих ограничений Госдеп назвал отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери. Лондон возложил ответственность за этот инцидент на Москву, Россия обвинения неоднократно отвергала.

Российский МИД ранее заявил о подготовке ответных мер на действия США.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: контрсанкции , Сергей Рябков
Главное
Силуанов и Белоусов рассказали об итогах встречи с бизнесом Бизнес
Материалы по теме
СМИ сообщили о новом сроке вступления в силу санкций против России Политика
В МИДе заявили об оставшихся позади «56 санкционных раундах» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter