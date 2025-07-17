Верховная рада назначила нового премьер-министра Украины

Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра Украины заменила его первый зам, министр экономики Юлия Свириденко. Шмыгаля чуть позже в течение дня Рада должна назначить министром обороны

Юлия Свириденко (Фото: Frank Ossenbrink / Imago / Global Look Press)

17 июля Верховная рада одобрила кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины. За нее проголосовали 262 депутата.

Против выступили 22 парламентария, воздержались — 26, не голосовали по этому вопросу — 22.

Свириденко, которая с 2021 года была первым вице-премьером и министром экономики и в мае 2025-го заключила с США сделку по редкоземельным металлам, заменит во главе кабмина Дениса Шмыгаля, который руководил им больше пяти лет. Президент Владимир Зеленский предложил Раде назначить его на пост министра обороны. Руководителю же военного ведомства Рустему Умерову, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах с Россией, прочили место посла в США.

Назначение правительства по предложению Свириденко произойдет чуть позже в течение дня. Исходя из списка, который опубликовал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, принципиальных замен в кабмине не произойдет — часть министров свои места сохранят, часть поменяются местами, некоторые министерства соединят друг с другом. Так, к Минобороны присоединят Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, его руководитель Герман Сметанин может возглавить Укроборонпром.

По словам Зеленского, приоритет нового правительства — собственное производство оружия, а также развитие оборонных проектов вместе с партнерами. Президент говорил, что сейчас доля украинского оружия на поле боя составляет 40%, но «нужно больше». «Мы должны достичь уровня 50% украинского оружия за первые шесть месяцев работы нового правительства, увеличивая наше собственное производство», — подчеркнул он.

По оценке украинского издания «Страна», нынешняя смена правительства войдет в историю как «самая ничего не меняющая». «Даже во времена, когда Украина была президентско-парламентской республикой (в 1996–2004 годах), отставки и назначения премьеров были эпохальными событиями с серьезными последствиями. <...> Даже отставка кабмина Гончарука в 2020 году и замена его на Шмыгаля, хоть и осуществлялась в рамках одной команды Зеленского, все ж таки знаменовала определенное изменение курса страны, — пишет «Страна». — Нынешняя смена правительства в глобальных политических раскладах почти не имеет значения, так как никак курс государственной политики не меняет. Одних исполнителей воли Банковой поменяют на других. В связи с чем в парламенте часто вспоминают в последние дни известный анекдот про перестановки кроватей в борделе».

Такая смена правительства, продолжает «Страна», говорит о том, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак «установили полный контроль над вертикалью власти, превратив и парламент, и кабмин лишь в инструменты своей политики». Издание обращает внимание на то, что сама процедура прошла вразрез с Конституцией: согласно ст. 83, предложение по тому, кто займет место премьера, президенту представляет коалиция депутатских фракций, глава же государства лишь выносит кандидатуру на голосование в Раду. На этот раз Зеленский лично предложил должность Свириденко за два дня до отставки Шмыгаля. «Поэтому значение смена правительства имеет лишь с точки зрения сугубо внутриаппаратных раскладов», — резюмирует «Страна».