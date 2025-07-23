Украинцы второй день подряд вышли на улицы Киева из-за закона о НАБУ

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В Киеве второй день подряд проходит акция протеста против закона о правах и обязанностях национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает УНИАН в своем телеграм-канале.

Люди собрались около драмтеатра им. Ивана Франко, они скандируют: «Руки прочь от НАБУ и САП!». В среду, 23 июля, их собралось гораздо меньше, нежели 22 июля.

Во вторник, 22 июля, украинская Верховная рада приняла закон, который лишает автономии ключевые антикоррупционные органы — НАБУ и САП. Президент Владимир Зеленский подписал этот закон сразу же после его одобрения. По новым правилам, контроль над НАБУ и САП переходит в ведение генерального прокурора, назначенного президентом.

Перед тем, 21 июля, сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) провели обыски в офисах НАБУ и САП по подозрениям в коррупции, а также, что некоторые работники имеют связи с Россией.

Вечером 22 июля тысячи людей вышли на площади Киева.Демонстранты собрались и в других крупных городах: Львове, Днепре, Одессе.

На акциях звучали лозунги: «Руки прочь от НАБУ», «Вето на закон», «Мы выбрали Европу, не автократию».

Зеленский объяснял изменения необходимостью «очистки от российского влияния», передает The Guardian.

Европейские союзники Украины, включая Германию, Францию и Швецию, выразили обеспокоенность по поводу нового законодательства, которое президент Украины одобрил во вторник вечером, отметило издание. Оно также сообщило о предупреждениях от государств, что такой шаг может воспрепятствовать попытке Киева вступить в ЕС и препятствовать борьбе с коррупцией на Украине.