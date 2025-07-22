Трамп обвинил Обаму, Клинтон и Байдена в «преступлении века»

Трамп обвинил Обаму во лжи о вмешательстве России в выборы

Обама, Клинтон и Байден причастны к распространению ложных данных о вмешательстве России в выборы 2016 года, заявил Трамп, отметив, что обладает «неопровержимыми доказательствами»

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его предшественник, 44-й президент США Барак Обама, распространил ложные сведения о вмешательстве России в выборы 2016 года.

«Обама сам придумал этот фейк «Россия, Россия, Россия», — написал Трамп в Truth Social, добавив, что в этом участвовали бывший госсекретарь и его соперница на тех выборах Хиллари Клинтон и 46-й президент Джо Байден.

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА! Неопровержимые ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Серьезная угроза нашей стране!!!» — добавил Трамп.

На прошлой неделе Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждалось, что администрация Обамы фальсифицировала разведданные и сфабриковала обвинения в адрес России во вмешательстве. В документе, в частности, говорилось, что в августе 2016-го сотрудник Министерства внутренней безопасности сообщил бывшему директору Нацразведки Джеймсу Клэпперу, что «нет никаких признаков» угрозы, что Россия «могла бы манипулировать подсчетом голосов», это подтверждалось и другими отчетами. Однако разведывательное сообщество намеренно скрыло эти данные от американцев, считает глава Нацразведки Талси Габбард.

По мнению Габбард, отчет свидетельствует о «предательском заговоре, организованном в 2016 году высокопоставленными чиновниками администрации Обамы с целью причинить вред Трампу». Она сообщила, что передаст материалы в ФБР. Трамп накануне опубликовал в своей соцсети сгенерированное искусственным интеллектом видео, на котором сотрудники ФБР задерживают Обаму, надевают на него наручники и отправляют в тюрьму.

В начале июля ЦРУ сообщило, что выявило нарушения в докладе разведсообщества о вмешательстве России в выборы в 2016 году. Там сочли необоснованными суждения, что президент России Владимир Путин хотел помочь Трампу. По утверждению главы ведомства Джона Рэтклиффа, Обама и бывшее руководство ЦРУ, ФМБ и Нацразведки решили «подставить Трампа».