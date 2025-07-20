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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Глава нацразведки США обвинила Обаму в заговоре против Трампа

Глава нацразведки США Габбард обвинила Обаму в заговоре против Трампа
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Возвращение Трампа в Белый дом
Глава разведки ранее опубликовала доклад о фальсификации разведданных администрацией Обамы. По ее словам, у России не было ни намерения, ни возможности вмешаться в выборы в 2016 году, что подтверждалось отчетами
Тулси Габбард
Тулси Габбард (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

У России не было ни намерения, ни возможности вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году, заявила глава национальной разведки Тулси Габбард в эфире Fox News. Глава разведки обвинила экс-президента Барака Обаму и его администрацию в «подавлении воли американского народа», подрыве демократии и «осуществлении, по сути, многолетнего переворота против президента Трампа, который был законно избран американским народом», и пообещала привлечь виновных к ответственности.

По словам Габбард, Барак Обама и его администрация были недовольны победой Дональда Трампа на выборах и решили сделать все возможное, чтобы помешать ему руководить страной.

«Таким образом, создание этой сфабрикованной разведывательной информации, утверждающей, что Россия помогла Дональду Трампу избраться, противоречило всем предыдущим оценкам, сделанным в месяцы, предшествовавшие выборам, которые утверждали прямо противоположное: у России не было ни намерения, ни возможности попытаться взломать выборы президента США», — сказала Габбард.

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На этой неделе Габбард опубликовала доклад о фальсификации разведданных администрацией Обамы. В нем идет речь о фабрикации обвинений в адрес России во вмешательстве в выборы 2016 года. В документе, в частности, говорится, что в августе 2016-го сотрудник Министерства внутренней безопасности сообщил бывшему директору нацразведки Джеймсу Клэпперу, что «нет никаких признаков» угрозы, что Россия «могла бы манипулировать подсчетом голосов», это подтверждалось и другими отчетами. Однако разведывательное сообщество намеренно скрыло эти данные от американцев, считает Габбард.

В декабре того же года Белый дом собрал Совет нацбезопасности, а после встречи помощник директора нацразведки направил руководству электронное письмо с указанием подготовить «по просьбе президента» новую оценку о вмешательстве России в выборы. В январе 2017-го был представлен новый отчет, «который прямо противоречил оценкам разведки, сделанным на протяжении предыдущих шести месяцев», утверждала Габбард. Позднее она сообщила, что отправила в Минюст документы о фальсификации разведданных администрацией Обамы.

В 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс с целью поддержать кандидатуру Дональда Трампа и очернить его соперницу Хиллари Клинтон.

После победы Трампа в 2016 году расследованием возможного вмешательства России в американские выборы занималась комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера. Она пришла к выводу, что давление на американских избирателей при помощи поддельных аккаунтов в социальных сетях было. Однако в 2019 году Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора.

Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами.

Москва также называла беспочвенными выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

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Персоны
Елена Чернышова, Алина Черкашина
Тулси Габбард Нацразведка США вмешательство России в выборы Барак Обама
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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