В Думе предложили запретить «противоречащее интересам России» следствие

В Думе планируют запретить иностранным организациям, в которых не участвует Россия, вести следственные действия, если они противоречат российским интересам. В качестве примера автор документа, в частности, приводит работу МУС

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подготовил законопроект, который устанавливает наказание для сотрудников международных организаций, в которых не участвует Россия, за ведение следственных действий на территории страны в целях, противоречащих интересам России. Документ и отзыв на него правительства есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с подготовкой законопроекта.

Законопроектом предлагается добавить в Уголовный кодекс ст. 294.1. В ней будет говориться о том, что иностранные должностные лица или должностные лица публичной международной организации, в которой не участвует Россия, будут нести ответственность за проведение «следственного или иного процессуального действия, а равно оперативно-разыскного мероприятия» на территории страны, если они ведутся в нарушение порядка взаимодействия с иностранными и международными правоохранительными и судебными органами и в целях, противоречащих интересам России.

Причем запрещено будет проведение таких действий в том числе дистанционно, включая использование видео-конференц-связи с человеком, находящимся на территории России.

Предлагаемый срок лишения свободы — до пяти лет.

Предварительное следствие по таким делам планируется возложить на Следственный комитет.

В пояснительной записке говорится, что объектом преступления в проектируемой статье является порядок осуществления российскими уполномоченными органами взаимодействия с зарубежными и международными правоохранительными и судебными органами, установленный в международном договоре и (или) уголовно-процессуальном законодательстве России и федеральном законе № 144 «Об оперативно-разыскной деятельности».

Автор законопроекта поясняет, что Международный уголовный суд (МУС), а также правоохранительные и судебные органы недружественных стран собирают доказательства преступлений, «якобы совершенных российскими военнослужащими и должностными лицами в связи с проведением Российской Федерацией специальной военной операции на Украине». Для этого также созданы межгосударственные следственные группы, отмечает он.

«В условиях возникающих трудностей с официальным сотрудничеством в правоохранительной и судебной сферах возрастают риски принятия иностранными и международными органами односторонних мер по нелегитимному сбору доказательств (включая электронные) и получения иных сведений от граждан Российской Федерации и иных лиц, находящихся на территории Российской Федерации, в том числе путем дистанционных трансграничных контактов из-за рубежа», — говорится в записке.

В рамках этой деятельности россиян, в том числе военнослужащих, могут побуждать выезжать за рубеж для того, чтобы их задержать, отмечается в документе.

Депутат Пискарев отказался комментировать РБК подготовку этого законопроекта.

В марте 2022 года Совет по правам человека при ООН учредил Независимую международную комиссию по расследованию нарушений на Украине. В сентябре того же года комиссия сообщила, что на территории Украины были совершены военные преступления. В частности, в ее отчете говорилось о случаях «сексуального и гендерного насилия». Кроме того, в начале 2023 года президент Евроюста Ладислав Хамран утверждал, что национальные расследования в отношении действий России ведет 21 страна. Москва, в свою очередь, обращала внимание ООН на видео с расстрелом военнослужащими ВСУ российских военных и призывала организацию провести расследование. «Мы уже неоднократно привлекали внимание международного сообщества к жестокому и бесчеловечному отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим. <...> Все эти многочисленные свидетельства преступлений были оставлены без внимания со стороны «коллективного Запада», во всем активно поддерживающего Киев», — заявляла официальный представитель МИДа Мария Захарова.

В правительстве поддержали законопроект с замечаниями, которые рекомендовали устранить до внесения документа в Думу. «<...> достижение заявленных в пояснительной записке к законопроекту целей может быть затруднено на практике, поскольку вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами международного права (часть четвертая ст. 11 УК)», — говорится в документе.

Кроме того, в отзыве сказано, что законопроект не учитывает, что взаимодействие с иностранными и международными правоохранительными и судебными органами «может осуществляться не только в рамках международного договора, но и в соответствии с международным соглашением или на основе принципа взаимности».

Помимо этого, в правительстве указали, что с апреля в УК есть ст. 284.3 «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов». Она устанавливает ответственность «за совершение деяний, схожих с перечисленными в проектируемой ст. 294.1 УК».

Также проектируемая норма Уголовного кодекса содержит отдельные признаки преступления, предусмотренного ст. 276 УК («Шпионаж»).

В середине марта МУС выдал ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В сообщении суда говорилось, что они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей)».

В Кремле решение суда назвали ничтожным и напомнили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Основополагающим документом МУС является Римский статус 1998 года, в 2016 году Россия отказалась от участия в статуте.