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Лавров выразил уверенность, что русские и украинцы будут жить вместе

По словам главы российского МИДа, Россия жалеет украинцев, которые заслуживают лучшего, и поможет им освободиться от «абсолютно антинародного и антиисторического режима»
Сергей Лавров в Штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире
Сергей Лавров в Штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Россия поможет украинцам избавиться от «абсолютно антинародного и антиисторического режима», оба народа продолжат жить вместе, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с постоянными представителями стран-членов Лиги арабских государств.

«Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо большего, нам жаль украинскую историю, которая рушится на наших глазах. И нам жаль тех, кто поддался государственной пропаганде киевского режима <...>, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России», — сказал Лавров.

Вместе с тем он подчеркнул, что такие попытки тщетны.

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Президент Владимир Путин неоднократно называл русских и украинцев одним народом. В частности, он писал об этом в статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной летом прошлого года на русском и украинском языках. В ней он утверждал, что Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной», и выражал уверенность, что «подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией». В начале марта этого года, после начала военных действий на Украине, Путин подтвердил свой тезис. «Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы — это один народ», — подчеркнул он.

24 февраля российский президент объявил о начале военной операции в соседней стране с целью «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризации и денацификации». При этом он утверждал, что Москва не собирается оккупировать украинские территории и никому ничего навязывать силой.

В Кремле заявляли, что Украина — «враждебная страна», которая «пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой» и «сделала русский язык второстепенным». Россия начала военную операцию из-за того, что из Украины делали «анти-Россию» и «средоточие ненависти» к ней, объяснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом самих украинцев он называл «очень талантливыми, мирными людьми» и «родственным народом», который долгое время «оболванивали».

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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