Кадыров назвал для украинцев способ избежать войны со всеми видами оружия

По его мнению, именно начала такого конфликта добивается Европа. Чтобы его избежать, Кадыров предложил свергнуть руководство Украины

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Европа хочет вынудить Россию перейти к «полномасштабной войне с применением всех видов вооружений», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров спустя ровно пять месяцев после начала российской операции на Украине. Но, по его мнению, у украинцев есть способ избежать этого.

По словам Кадырова, в НАТО «наивно полагают», что такое противостояние ослабит Россию. Однако, заявил он, такой сценарий для нее не страшен.

«Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на «героическую» смерть», — заявил он.

В Европе, население которой страдает от роста цен на бензин и продукты, по мнению Кадырова, должно произойти то же самое. «Европа вздохнет свободно, когда заменят всех первых лиц государств до наступления холодов, — написал он. — А иначе в эту зиму Россия не сможет вовремя обогреть всех газом. Вернее, сможет, но не захочет».

В конце февраля, через три дня после начала российской операции, Кадыров заявил, что она идет слишком медленно, и призвал развернуть «крупномасштабную операцию по всем направлениям и территории Украины». Позже он объяснил, что не предлагал «бомбить Украину», а лишь призвал ускорить действия по «ликвидации бандеровцев».

В начале июля президент Владимир Путин заявил, что Россия на Украине «всерьез-то еще ничего не начинала». «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют», — говорил он.

Президент также отмечал, что Россия неоднократно слышала от Запада заявления о намерении «воевать до последнего украинца». Путин подчеркивал, что для украинского народа это будет трагедией, но, похоже, все к этому и идет.

Представитель президента Дмитрий Песков, комментируя его слова о том, что Россия «еще ничего не начинала», указывал на разницу потенциалов России и Украины. «И потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», — пояснял Песков.