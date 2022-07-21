Минобороны сообщило об ударе по базе «наемников и боевиков» близ Одессы

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Российские воздушно-космические силы (ВКС) нанесли удар по пункту временной дислокации украинских сил в Одесской области, погибли «более 600 боевиков», среди них «до 120 иностранных наемников», сообщили в Минобороны России.

В министерстве отметили, что это уточненные данные об ударе, который был нанесен 16 июля, пункт находился в центре отдыха «Империя» в селе Константиновка.

«По уточненным данным, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в городе Николаев было уничтожено более 320 националистов», — добавили в ведомстве.