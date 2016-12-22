SANA сообщило об очередном ракетном ударе возле аэропорта в Алеппо

В этих действиях военный источник сирийского агентства обвинил израильских военных. Удар, по его данным, был нанесен по позиции армии Сирии к северу от авиабазы Нейраб. В результате происшествия ряду объектов был нанесен ущерб

Алеппо, Сирия. Февраль 2018 года (Фото: Omar Sanadiki / Reuters)

К северу от аэропорта Нейраб в Алеппо по позициям правительственных войск Сирии был нанесен ракетный удар, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на собственные военные источники. В результате происшествия, по данным одного из них, ряду объектов был нанесен материальный ущерб. Жертв и пострадавших при авиаударе нет.

Виновником случившегося собеседник SANA назвал израильскую армию. Эта «агрессия», по его словам, была проявлена Тель-Авивом в «контексте его неоднократных отчаянных попыток поддержать побежденные [Дамаском] террористические группировки в сирийских городах Дераа и Кунейтра». На этих территориях, как напомнил источник SANA, свою военную операцию против боевиков ведут сирийские военные.​

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