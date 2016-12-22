SANA сообщила об ударе ВВС Израиля по провинции Хама в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли авиаудар по военному объекту в районе города Масьяф провинции Хама в Сирии. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военный источник.
По словам собеседника агентства, в результате удара был нанесен только материальный ущерб.
16 июля SANA со ссылкой свои военные источники сообщало, что к северу от аэропорта Нейраб в сирийской столице Алеппо по позициям правительственных войск страны Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар. В результате этого ряду объектов был нанесен материальный ущерб. Жертв и пострадавших при также не было.
Ранее, 12 июля SANA сообщило о ракетном ударе израильских военных, который был нанесен в районе поселения Хадер в южной сирийской провинции Кунейтра. Позже Израиль признался в нанесении авиаудара, объяснив свои действия ответом на вторжение в воздушное пространство Израиля сирийского беспилотника. Дрон был сбит.