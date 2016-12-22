SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО атаки на авиабазу в Хомсе

Сирийская авиабаза Т4 в провинции Хомс подверглась ракетному обстрелу, сообщает со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий сирийское национальное агентство SANA. Инцидент, по его информации, произошел вечером 8 июля.
Сирийские ПВО, как указывает агентство, отразили «ряд враждебных ракет». Сколько именно их было SANA не уточняет, однако подчеркивает, что «агрессия» произошла одновременно с «террористическими нападениями в городе Даръа [на юго-западе Сирии], где сирийская армия в течение 15 дней проводила крупномасштабную военную операцию против террористических групп». В результате этих действий сирийские военные, по данным SANA, освободили от боевиков десятки деревень и городов и вынудили все присутствиующие в регионе вооруженные группы сдаться и сдать свое оружие и боеприпасы. Кем именно были выпущены ракеты в этот раз, установить пока не удалось.
Армейский офицер в южной Сирии, как замечает в свою очередь Reuters, рассказал агентству, что нацеленные на T4 ракеты летели из района Эт-Танфа. Сирийский ПВО их отразили, подтвердил источник Reuters.
Государственное телевидение Сирии, как отмечает также телеканал Al Manar, уже опубликовало видеозапись отражения атаки. На размещенных им кадрах время от времени видны огненные залпы.
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