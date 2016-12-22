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SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО атаки на авиабазу в Хомсе
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SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО атаки на авиабазу в Хомсе
Политика, 23:04
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SANA сообщило об отражении сирийскими ПВО атаки на авиабазу в Хомсе
Сирийские средства противовоздушной обороны сорвали акт «агрессии», который был нацелен на авиабазу в провинции Хомс. Ракеты, как выяснил Reuters, летели из района Эт-Танфа. Кем именно они были выпущены, установить пока не удалось
Фото: Mohamad Bayoush / Reuters

Сирийская авиабаза Т4 в провинции Хомс подверглась ракетному обстрелу, сообщает со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий сирийское национальное агентство SANA. Инцидент, по его информации, произошел вечером 8 июля.

Сирийские ПВО, как указывает агентство, отразили «ряд враждебных ракет». Сколько именно их было SANA не уточняет, однако подчеркивает, что «агрессия» произошла одновременно с «террористическими нападениями в городе Даръа [на юго-западе Сирии], где сирийская армия в течение 15 дней проводила крупномасштабную военную операцию против террористических групп». В результате этих действий сирийские военные, по данным SANA, освободили от боевиков десятки деревень и городов и вынудили все присутствиующие в регионе вооруженные группы сдаться и сдать свое оружие и боеприпасы. Кем именно были выпущены ракеты в этот раз, установить пока не удалось.

Видео: almanar.com.lb

Армейский офицер в южной Сирии, как замечает в свою очередь Reuters, рассказал агентству, что нацеленные на T4 ракеты летели из района Эт-Танфа. Сирийский ПВО их отразили, подтвердил источник Reuters.​

Государственное телевидение Сирии, как отмечает также телеканал Al Manar, уже опубликовало видеозапись отражения атаки. На размещенных им кадрах время от времени видны огненные залпы.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Сирия , военная база , нападение
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