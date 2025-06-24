В ЕС предупредили о «тяжелой и дорогостоящей битве» за оружие для Украины

ЕС придется вступить в «тяжелую и дорогостоящую битву» за обеспечение Украины оружием, если США не согласятся на новые поставки Киеву, говорят чиновники. Собеседники WP рассчитывают, что смогут убедить Трампа продолжить поддержку

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Страны Европы изучают альтернативные варианты закупки американского вооружения для Украины на случай, если администрация президента США Дональда Трампа не одобрит новые поставки Киеву. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских чиновников.

Это будет «тяжелая и дорогостоящая битва», говорят собеседники издания. Чиновники ожидают, что поставки оружия на Украину, одобренные при предыдущем президенте США Джо Байдене, прекратятся этим летом. Это усилит давление на европейских союзников, поскольку им придется покрывать нехватку вооружений у Киева, отмечает WP.

По словам собеседников WP, последние обещания военной поддержки, которые страны Европы дали Киеву, обеспечили украинской армии большее количество времени, а Киев начал производить больше собственного оснащения, в том числе артиллерию и беспилотники.

Однако прекращение военной помощи США подорвет шансы Украины на достижение успехов на поле боя, считают чиновники государств НАТО. Они не ждут неизбежного краха линии фронта: по их мнению, Украина может продержаться еще год, при условии, что обстоятельства не меняются.

«Мы считаем, что это не приведет к полному краху за 12 месяцев. У вас, вероятно, останется еще год», — сказал высокопоставленный чиновник НАТО. Однако, с его точки зрения, ситуация на Украине будет обстоять «скудно».

«Они будут сражаться из оборонительной позиции почти все время. Мы будем наблюдать нехватку средств ПВО, танковых бригад и ракетных запасов, поэтому можно будет увидеть больше нормирования боеприпасов», — добавил источник.

Партнеры США в Европе считают, что могут убедить Трампа продать американское оружие Киеву, если они сами предоставят оплату или если это сделает Украина, в том числе за счет кредитов, сказали WP три европейских чиновника. «Есть идеи, как мы можем заставить это работать для всех», — отметил один из них.

При Трампе США в определенной степени дистанцировались от Киева по сравнению с тем, как действовала администрация предыдущего президента Джо Байдена. В начале своего срока Трамп вступил с украинским президентом Владимиром Зеленским в публичный конфликт, в ходе которого Вашингтон на время приостанавливал поставки оружия на Украину.

Новая администрация США долгое время не объявляла о новых пакетах оружия для Киева. Вместе с тем весной Kyiv Post писала о планах Вашингтона одобрить закупку Украиной оборонной продукции и услуг на $50 млн.

Россия осуждает поставки оружия на Украину. В Кремле полагают, что это не изменит исход конфликта и только затянет его. Москва называла сохранение поставок оружия из США очевидным процессом.