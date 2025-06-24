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Военная операция на Украине ,  
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Лавров заявил о попытке Запада скрыть поставки оружия Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Павел Бедняков / Reuters)

Западные страны могут использовать планы по созданию военного производства на территории Украины как прикрытие для прямых поставок вооружений, заявил на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Это просто прикрытие для того, чтобы поставлять оружие из той же Германии и других европейских стран украинским вооруженным силам, ссылаясь на то, что это не поддержка, не накачка вооружениями, а это помощь в налаживании собственного производства», — заявил министр.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что инициатива по передаче технологий Киеву якобы для развития собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) служит формальным поводом для дальнейшего усиления украинской армии.

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В конце мая глава Минобороны Украины Рустем Умеров сообщил о подписании контракта с немецкой компанией Diehl Defence на поставку систем ПВО IRIS-T и ракет к ним на сумму €2,2 млрд. Ранее Германия подтвердила, что первая партия этих систем будет произведена и поставлена в 2025 году.

В феврале норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace анонсировала запуск на Украине завода по массовому выпуску ракет для комплексов NASAMS.

В октябре 2024 года на Украине начал работу первый оборонный завод немецкого концерна Rheinmetall. На заводе обслуживают БМП и танки.

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.

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Сергей Лавров Военная операция на Украине Запад поставки оружия Украина
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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