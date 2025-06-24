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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп заявил, что сделка Ирана и Израиля получилась благодаря удару США

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: U.S. Air Force / Reuters
Фото: U.S. Air Force / Reuters

Договоренности о перемирии между Ираном и Израилем не было бы без удара США по иранским ядерным объектам и тех, кто в нем участвовал, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мы не смогли бы заключить сегодняшнюю «сделку» без таланта и мужества наших замечательных пилотов [стратегических бомбардировщиков] B-2 и всех тех, кто был связан с этой операцией», — написал президент.

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Фото:Mamoun Wazwaz / Keystone Press Agency / Global Look Press

По его словам, «очень ироничным образом» совершенный удар США «объединил всех [воюющих], и сделка была заключена».

Трамп ранее сообщил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. По его словам, оно начнется, «когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии». Первым огонь прекратит Иран, через 12 часов аналогичный шаг предпримет Израиль, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны», пояснил Трамп. Он выразил уверенность, что перемирие Израиля и Ирана будет «вечным». Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пока никакого соглашения нет, а чтобы Тегеран не наносил удары, Израиль должен прекратить «агрессию» не позднее 3:30 мск. ЦАХАЛ около 7:10 мск сообщила о шестом за сутки запуске Ираном ракет.

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Перед этим, вечером 23 июня, Иран нанес ракетные удары по авиабазе США в Катаре. Трамп рассказал, что Тегеран заранее предупредил его об атаке, это «позволило избежать гибели людей и ранений».

Действия Ирана стали ответом на удары США 22 июня по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации из Белого дома, в котором назвал удары «впечатляющим военным успехом». По его словам, они были массированными и точными, ключевые цели «целиком и полностью уничтожены».

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Полина Минаева
Дональд Трамп США Иран Израиль
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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