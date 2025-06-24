Трамп заявил, что сделка Ирана и Израиля получилась благодаря удару США

Фото: U.S. Air Force / Reuters

Договоренности о перемирии между Ираном и Израилем не было бы без удара США по иранским ядерным объектам и тех, кто в нем участвовал, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Мы не смогли бы заключить сегодняшнюю «сделку» без таланта и мужества наших замечательных пилотов [стратегических бомбардировщиков] B-2 и всех тех, кто был связан с этой операцией», — написал президент.

По его словам, «очень ироничным образом» совершенный удар США «объединил всех [воюющих], и сделка была заключена».

Трамп ранее сообщил, что Израиль и Иран согласились на полное перемирие. По его словам, оно начнется, «когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии». Первым огонь прекратит Иран, через 12 часов аналогичный шаг предпримет Израиль, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны», пояснил Трамп. Он выразил уверенность, что перемирие Израиля и Ирана будет «вечным». Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пока никакого соглашения нет, а чтобы Тегеран не наносил удары, Израиль должен прекратить «агрессию» не позднее 3:30 мск. ЦАХАЛ около 7:10 мск сообщила о шестом за сутки запуске Ираном ракет.

Перед этим, вечером 23 июня, Иран нанес ракетные удары по авиабазе США в Катаре. Трамп рассказал, что Тегеран заранее предупредил его об атаке, это «позволило избежать гибели людей и ранений».

Действия Ирана стали ответом на удары США 22 июня по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации из Белого дома, в котором назвал удары «впечатляющим военным успехом». По его словам, они были массированными и точными, ключевые цели «целиком и полностью уничтожены».