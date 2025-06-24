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Война Израиля и Ирана ,  
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Катар назвал удар Ирана по авиабазе США нарушением своего суверенитета

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Катар оставляет за собой право ответа на «вопиющую агрессию» и нарушение своей территориальной целостности, заявил постпред страны в ООН. Иран вечером накануне ударил по американской базе Аль-Удейд, Трамп счел атаку слабой
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Катар обратился в ООН после удара Ирана по американской базе Аль-Удейд, назвав это нарушением своего суверенитета. Сообщение опубликовал МИД Катара.

«Государство Катар решительно осудило ракетную атаку, направленную на базу, посчитав ее вопиющим нарушением своего суверенитета и воздушного пространства, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Государство Катар подчеркнуло, что оставляет за собой право на прямой ответ, соответствующий характеру и масштабу этой вопиющей агрессии и соответствующий Уставу и международному праву», — говорится в сообщении.

Постпред Катара при ООН шейх Алия бен Ахмед Аль Тани проинформировал всемирную организацию о «чрезвычайно опасной эскалации», которая нарушила суверенитет и территориальную целостность страны.

В Пентагоне заявили, что удар Ирана по базе в Катаре не привел к жертвам
Политика
Фото:Reuters

Иран нанес удар по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре вечером 23 июня, назвав это ответом на «вопиющую военную агрессию США», атаку на три иранских ядерных объекта — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предупреждал об атаке, и назвал его действия «очень слабыми».

При этом Трамп говорил, что из 14 выпущенных ракет 13 сбили, а одну «отпустили на свободу», поскольку направление ее полета не представляло угрозы. Катар же заявлял, что Иран запустил семь ракет, одна из них упала на авиабазе США.

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