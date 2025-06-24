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Война Израиля и Ирана ,  
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NYT узнала, что слова Трампа о перемирии удивили его администрацию

NYT: слова Трампа о перемирии Ирана и Израиля удивили его администрацию
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Договоренности удалось достичь благодаря усилиям Вэнса, Рубио и Уиткоффа и при посредничестве Катара, ряд сотрудников администрации США этого не ожидали. Прекращение огня вступило в силу 24 июня, Трамп обвинил стороны в нарушениях
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Объявление президента США Дональда Трампа о перемирии между Израилем и Ираном застало врасплох некоторых высокопоставленных чиновников его администрации, пишет The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Трамп сообщил о достижении соглашения после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями Ирана, с которыми общался при посредничестве Катара, уточнил собеседник.

Определенную роль в обсуждении прекращения огня сыграл эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани, пишет NYT. Среди представителей США он отметил вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Члены команды американского президента связывались с иранцами «через прямые и косвенные каналы».

Трамп обвинил Иран и Израиль в срыве перемирия
Политика
Дональд Трамп

Со слов источника NYT, Израиль согласился на прекращение огня при условии, что атаки Ирана прекратятся. Требований Тегерана собеседник не уточнил. Также он не сообщил, согласилась ли иранская сторона раскрыть, куда вывезли запасы обогащенного урана перед ударом США по трем ядерным объектам 22 июня.

Утром 24 июня в Тегеране сообщили, что объявленное республиканцем прекращение огня вступило в силу. Перед этим стороны обменивались ударами, одна из иранских ракет попала в дом в израильском городе Беэр-Шева, погибли четыре человека. Израиль согласился на перемирие, заявив, что достиг своих целей в операции «Восстающий лев», которая длится с середины месяца. Однако несколько часов спустя ЦАХАЛ заявила о новом ракетном пуске из Ирана, Минобороны Израиля пообещало решительный ответ. Тегеран отверг обвинения в нарушениях.

Трамп после этого заявил журналистам, что в срыве перемирия виновны и Иран, и Израиль. По словам президента США, он недоволен обеими сторонами, «но особенно Израилем», передает Reuters.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп Белый дом Израиль Иран перемирие прекращение огня
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
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