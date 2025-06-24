NYT: слова Трампа о перемирии Ирана и Израиля удивили его администрацию

NYT узнала, что слова Трампа о перемирии удивили его администрацию

Договоренности удалось достичь благодаря усилиям Вэнса, Рубио и Уиткоффа и при посредничестве Катара, ряд сотрудников администрации США этого не ожидали. Прекращение огня вступило в силу 24 июня, Трамп обвинил стороны в нарушениях

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Объявление президента США Дональда Трампа о перемирии между Израилем и Ираном застало врасплох некоторых высокопоставленных чиновников его администрации, пишет The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме.

Трамп сообщил о достижении соглашения после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями Ирана, с которыми общался при посредничестве Катара, уточнил собеседник.

Определенную роль в обсуждении прекращения огня сыграл эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани, пишет NYT. Среди представителей США он отметил вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Члены команды американского президента связывались с иранцами «через прямые и косвенные каналы».

Со слов источника NYT, Израиль согласился на прекращение огня при условии, что атаки Ирана прекратятся. Требований Тегерана собеседник не уточнил. Также он не сообщил, согласилась ли иранская сторона раскрыть, куда вывезли запасы обогащенного урана перед ударом США по трем ядерным объектам 22 июня.

Утром 24 июня в Тегеране сообщили, что объявленное республиканцем прекращение огня вступило в силу. Перед этим стороны обменивались ударами, одна из иранских ракет попала в дом в израильском городе Беэр-Шева, погибли четыре человека. Израиль согласился на перемирие, заявив, что достиг своих целей в операции «Восстающий лев», которая длится с середины месяца. Однако несколько часов спустя ЦАХАЛ заявила о новом ракетном пуске из Ирана, Минобороны Израиля пообещало решительный ответ. Тегеран отверг обвинения в нарушениях.

Трамп после этого заявил журналистам, что в срыве перемирия виновны и Иран, и Израиль. По словам президента США, он недоволен обеими сторонами, «но особенно Израилем», передает Reuters.