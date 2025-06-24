 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Трамп обвинил Иран и Израиль в срыве перемирия

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Трамп заявил, что и Израиль, и Иран нарушили прекращение огня, о котором он объявил несколькими часами ранее. Президент США подчеркнул, что не доволен обеими сторонами, но особенно Израилем, который «попытается успокоить»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня. Он подчеркнул, что недоволен ни одной из стран, «но особенно Израилем». Его слова передает Reuters.

Выступая перед журналистами перед отъездом на саммит НАТО в Гааге, Трамп заявил, что Израиль «разгрузился» сразу после того, как согласился на сделку. «Израиль. Не сбрасывайте бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Немедленно верните своих пилотов домой!», — позднее написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Я не знаю, что они, черт подери, делают! Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они отправились на задание сегодня утром. Мне не нравится это. Как только я уйду от вас, я посмотрю, смогу ли я это остановить», — сказал Трамп журналистам передает Sky News. Он также добавил, что «не уверен» в том, что Иран и Израиль нарушили режим прекращения огня намеренно.

Израиль анонсировал решительный ответ на нарушение Ираном перемирия
Политика
Исраэль Кац

О том, что Израиль и Иран согласились «на полное и всеобъемлющее прекращение огня» американский лидер объявил в ночь на 24 июня. Он уточнил, что первым огонь должен прекратить Иран, спустя 12 часов это сделает Израиль. Трамп также выразил уверенность, что перемирие продлится «вечно», и попросил стороны не нарушать его. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.

Утром израильская сторона сообщила, что после установления режима прекращения огня зафиксированы новые ракетные пуски со стороны Ирана, израильские военные собираются ответить на эти удары. Иранские власти заявили, что не нарушали перемирие.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева
Иран Израиль США прекращение огня ракетные удары
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
NYT узнала, что слова Трампа о перемирии удивили его администрацию
Политика
Израиль вслед за Ираном согласился на инициативу Трампа прекратить огонь
Политика
Трамп заявил, что сделка Ирана и Израиля получилась благодаря удару США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Пашинян заявил о готовности плана национализации компании Карапетяна Политика, 14:31
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Вице-премьер Патрушев объяснил подорожание картошки Экономика, 14:30
Путин одобрил идею льгот на второе образование для бойцов спецоперации Политика, 14:29
Ford отзовет почти 133 тыс. Lincoln Aviator из-за отсоединения оконных решеток Авто, 14:24
Крупный промышленный холдинг подписал ряд соглашений с регионами на ПМЭФ Пресс-релиз, 14:18
ЦСКА продлил контракт с сербским защитником Спорт, 14:16
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Татарского Политика, 14:14
Скандал о найме мигрантов на виноградники Шампани дошел до суда Вино, 14:09
Аэропорт Чебоксар закрыли для полетов Политика, 14:08
Лавров обвинил генсека ООН в «откровенном» злоупотреблении полномочиями Политика, 14:07
Зачем вводится новый национальный стандарт для бизнеса Отрасли, 14:05
Что такое бенчмарки и как оценивать качество ответов нейросетей Индустрия 4.0, 14:04
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00