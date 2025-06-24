Трамп обвинил Иран и Израиль в срыве перемирия

Трамп заявил, что и Израиль, и Иран нарушили прекращение огня, о котором он объявил несколькими часами ранее. Президент США подчеркнул, что не доволен обеими сторонами, но особенно Израилем, который «попытается успокоить»

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня. Он подчеркнул, что недоволен ни одной из стран, «но особенно Израилем». Его слова передает Reuters.

Выступая перед журналистами перед отъездом на саммит НАТО в Гааге, Трамп заявил, что Израиль «разгрузился» сразу после того, как согласился на сделку. «Израиль. Не сбрасывайте бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Немедленно верните своих пилотов домой!», — позднее написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Я не знаю, что они, черт подери, делают! Нам нужно, чтобы Израиль успокоился, потому что они отправились на задание сегодня утром. Мне не нравится это. Как только я уйду от вас, я посмотрю, смогу ли я это остановить», — сказал Трамп журналистам передает Sky News. Он также добавил, что «не уверен» в том, что Иран и Израиль нарушили режим прекращения огня намеренно.

О том, что Израиль и Иран согласились «на полное и всеобъемлющее прекращение огня» американский лидер объявил в ночь на 24 июня. Он уточнил, что первым огонь должен прекратить Иран, спустя 12 часов это сделает Израиль. Трамп также выразил уверенность, что перемирие продлится «вечно», и попросил стороны не нарушать его. Позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране.

Утром израильская сторона сообщила, что после установления режима прекращения огня зафиксированы новые ракетные пуски со стороны Ирана, израильские военные собираются ответить на эти удары. Иранские власти заявили, что не нарушали перемирие.