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Война Израиля и Ирана ,  
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Иранское телевидение объявило о прекращении огня с Израилем

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Иранский телеканал Press TV объявил о начале режима прекращения огня в военном конфликте с Израилем.

В сообщении говорится, что он вступил в силу после четырех волн иранских атак на израильскую территорию.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что перемирие началось. «Пожалуйста, не нарушайте его!» — написал он в Truth Social.

При этом в Израиле сообщили, что с начала вторника, 24 июня, Иран шесть раз запустил по стране баллистические ракеты. Большинство удалось перехватить, но одна из ракет попала в жилой дом в Беэр-Шеве, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека.

В канцелярии израильского премьера пока не комментировали данных о начале прекращения огня, отмечает Times of Israel.

Израильская армия обороны ЦАХАЛ сообщила, что ночью ВВС страны уничтожили ракетные пусковые установки на западе Ирана, благодаря чему удалось предотвратить более масштабную атаку со стороны Тегерана.

Трамп в ночь на 24 июня объявил, что стороны достигли договоренности о перемирии, которое должно наступить поэтапно, после того, как Иран и Израиль завершат начатые ранее военные операции. По данным New York Times, соглашение было достигнута при посредничестве Катара.

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