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США назвали Кению основным союзником вне НАТО

США назвали Кению основным союзником вне НАТО в попытке укрепиться в Африке
Месяц назад кенийский президент был в США, это был первый государственный визит африканского лидера в страну за более чем 15 лет. В Ботсване проходит конференция с участием высокопоставленных военных из стран Африки и США
Фото: europeafrica.army.mil
Фото: europeafrica.army.mil

США объявили Кению (находится на востоке Африки с выходом к Индийскому океану) своим основным союзником из числа не входящих в НАТО стран, следует из подписанного президентом Джо Байденом меморандума.

«Я назначаю Кению основным союзником Соединенных Штатов, не входящим в НАТО, для целей Закона [об иностранной помощи 1961 года] и Закона о контроле за экспортом оружия», — сказано в сообщении.

Помимо Кении у США 18 основных не входящих в альянс союзников: Австралия, Аргентина, Бахрейн, Бразилия, Египет, Израиль, Иордания, Колумбия, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Катар, Филиппины, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Япония.

Данный статус позволяет им получать ограниченные виды вооружения США, но не обязывает Вашингтон предоставлять им гарантии безопасности.

Месяц назад, 23 мая, кенийский президент Уильям Руто посетил США, это был первый государственный визит африканского лидера в страну с 2008 года, отмечало Associated Press (AP). Байден на встрече с ним объявил о намерении дать Кении статус основного союзника вне Североатлантического альянса. «Партнерство между США и Кенией из регионального становится глобальным», — говорилось в совместном заявлении президентов.

В следующем году в Кении пройдут крупнейшие учения африканского командования США в Восточной Африке — Justified Accord 2025. В первой половине июня в Италии проходило специальное мероприятие, на которой представители двух стран обсуждали подготовку к ним, сообщали в Вооруженных силах США.

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24 июня в Ботсвану (это государство на юге Африки, севернее ЮАР и без выхода к морю) прибыл председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун на конференцию с участием своих коллег из африканских стран. По словам источника AP, для США это возможность укрепить военные отношения на всем континенте.

Сам Браун отметил, что мероприятие важно на фоне того, что США выводят свои силы из Нигера после того, как там власть захватила военная хунта. Развитие отношений с другими партнерами в регионе может позволить США «разместить часть того потенциала, который у нас был в Нигере, в некоторых других местах», отметил генерал. Конкретные страны он не называл, по данным Reuters, администрация Байдена провела предварительные переговоры с несколькими государствами, включая Бенин, Кот-д'Ивуар и Гану (расположены на западе континента на берегу Атлантического океана).

Свое военное присутствие в Африке расширяет и Россия. В частности, на авиабазе 101 ВВС Нигера, где были дислоцированы американские силы, несколько месяцев назад разместились российские военные. Bloomberg писал в январе, что российский «Африканский корпус» для военного присутствия на континенте должен заменить миссии ЧВК «Вагнер».

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политик, президент США
20 ноября 1942 года
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