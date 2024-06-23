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Военная операция на Украине ,  
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Что происходит в Севастополе после удара ракет ATACMS

ВСУ нанесли удар по популярному у отдыхающих району Севастополя
Сюжет
Военная операция на Украине
Корреспондент из Севастополя рассказал, что район, атакованный ВСУ ракетами ATACMS, — популярное место у отдыхающих, по выходным здесь много людей. По последним данным, погибли пять человек, раненых около 120

Что происходит в Севастополе после удара ракет ATACMS
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Район Севастополя, который подвергся атаке ВСУ с помощью дальнобойных ракет ATACMS, популярен у отдыхающих из-за длинных песчаных пляжей, в выходные здесь много людей, рассказал в эфире телеканала РБК корреспондент местного СТВ Михаил Паутов.

Он сообщил, что находится в окрестностях парка Учкуевка — одноименный микрорайон, а также поселок Любимовка, оказались эпицентром атаки. Оба расположены в северной стороне города.

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

По словам Паутова, тут находятся «километры песчаных пляжей», здесь чистое море, это популярное место у отдыхающих, в том числе семей с детьми. Застройка — частный сектор.

Он отметил, что произошедшая атака была одной из самых мощных на город с начала конфликта.

При атаке на Севастополь погибла девятилетняя дочь заммэра Магадана
Политика
Олег Аверьянов

ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими дальнобойными ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них были сбиты, одна взорвалась в воздухе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнял, что погибли пять человек — двое взрослых и трое детей. Известно, что одному из них два года, еще один погибший ребенок — дочь заммэра Магадана Олега Аверьянова девятилетняя София.

Пострадавших, по данным Минздрава, 119. Ранены 27 детей, пятеро — в тяжелом состоянии, отмечала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Минобороны сообщило, что большое число раненых обусловлено подрывом боевой части ракеты в воздухе. Паутов отметил, что жители Севастополя знают о том, как выглядят кассетные боеприпасы, которые могут быть разбросаны в районе детонации, так как информацию об этом размещают в соцсетях.

24 июня в городе объявлен днем траура.

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Теги
Персоны
Севастополь ATACMS
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года

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