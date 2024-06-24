Развожаев допустил, что пострадавших в Севастополе могут увезти в Москву

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Специалисты из Москвы прибыли в Севастополь, где в ходе атаки пострадали не менее 150 человек, решается вопрос о транспортировке некоторых из них в столицу, сообщил губернатор крымского города Михаил Развожаев.

По его словам, бригада специалистов Центра медицины катастроф, Федерального центра медицины катастроф, врачи из больниц Минздрава и психологи МЧС прибыли в Севастополь ночью. «35 специалистов работали всю ночь и продолжают работать», — добавил губернатор.

Врачи осмотрели всех пострадавших, на консилиуме будет решено, кого переводить в московские медучреждения — предположительно, 15–20 человек.