Силовики ликвидировали пять боевиков в Дагестане

Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Боевики напали на две синагоги и одну церковь в Дагестане, есть погибшие среди полицейских, убит православный священник. В Дербенте убиты двое террористов, трое — в Махачкале

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В ходе террористической операции в Дагестане ликвидированы пять боевиков сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Двоих нейтрализовали в Дербенте, троих — в Махачкале.

На месте столкновений работают взрывотехники, добавили в НАК, силовики ищут пособников боевиков.

Вскоре глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что убиты шестеро боевиков.

Террористы напали на Дагестан вечером 23 июня, они обстреляли церковь и синагогу и подожгли их, также пострадали синагога и пост ДПС в Махачкале. Завязались бои, которые шли несколько часов.

Первыми удар приняли охранники и полицейские, дежурившие у синагоги в Дербенте, они погибли, сообщил Российский еврейский конгресс (РЕК). По его данным, атака началась в 17:50 — за 40 минут до вечерней молитвы.

По официальным данным, убиты семь сотрудников полиции и два мирных жителя, еще 25 человек пострадали. Среди погибших 66-летний православный священник — отец Николай Котельников.

Источник РБК сообщал, что полиция проверяет информацию об участии в нападении в нападении сына главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. По сведениям «Интерфакса», среди убитых боевиков двое — его сыновья, еще один — его племянник.

«Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — рассказал собеседник РБК в правоохранительных органах региона. По его словам, силовики уверенны в спланированности атаки.