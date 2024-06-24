Рогозин призвал не считать теракт в Дагестане «происками Украины и НАТО»

Дагестанский депутат заявил, что за атакой террористов на Дагестан могут стоять Украина и НАТО. Рогозин счел, что если объяснять так все подобные нападения — это приведет к проблемам

Дмитрий Рогозин (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин не согласился с предположениями о связи Украины и стран НАТО с нападением террористов в Дагестане.

«Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем — бревна не разглядим. А пора бы», — написал он.

Так Рогозин прокомментировал слова депутата Госдумы от Дагестана Абдулхакима Гаджиева, входящего в «Единую Россию». Тот заявил об отсутствии сомнений в причастности к терактам спецслужб Украины и стран НАТО, и назвал произошедшей попыткой «раскачать ситуацию в нашей стране изнутри» на фоне успехов в зоне военной операции на Украине. Нападение было срежиссированной извне провокацией, считает глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Вечером 23 июня террористы напали на Дагестан. В Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу, оба здания сгорели. При нападении на церковь погиб священник Николай Котельников.

«Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — рассказал собеседник РБК в правоохранительных органах региона. По его словам, силовики уверенны в спланированности атаки.

В конце марта нападению террористов подвергся подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. Ответственность взяла на себя ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). ФСБ заявляло о «непосредственном отношении» Минобороны Украины к атаке, но Киев и Вашингтон эти предположения опровергали.