Рогозин призвал не считать теракт в Дагестане «происками Украины и НАТО»
Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин не согласился с предположениями о связи Украины и стран НАТО с нападением террористов в Дагестане.
«Я считаю, что если мы каждый теракт, замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии, будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем — бревна не разглядим. А пора бы», — написал он.
Так Рогозин прокомментировал слова депутата Госдумы от Дагестана Абдулхакима Гаджиева, входящего в «Единую Россию». Тот заявил об отсутствии сомнений в причастности к терактам спецслужб Украины и стран НАТО, и назвал произошедшей попыткой «раскачать ситуацию в нашей стране изнутри» на фоне успехов в зоне военной операции на Украине. Нападение было срежиссированной извне провокацией, считает глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Вечером 23 июня террористы напали на Дагестан. В Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу, оба здания сгорели. При нападении на церковь погиб священник Николай Котельников.
«Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — рассказал собеседник РБК в правоохранительных органах региона. По его словам, силовики уверенны в спланированности атаки.
В конце марта нападению террористов подвергся подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», погибли более 140 человек, свыше 500 пострадали. Ответственность взяла на себя ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация). ФСБ заявляло о «непосредственном отношении» Минобороны Украины к атаке, но Киев и Вашингтон эти предположения опровергали.
Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ
Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан
Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия
Опубликованы видеокадры из Дагестана
Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента
Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео
Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS
Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео
В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков
Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале
Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов