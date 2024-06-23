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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Еврейский конгресс потребовал жестких мер против боевиков в Дагестане

Сюжет
Нападение на церкви и синагоги в Дагестане
Террористы напали на синагогу в Дагестане в 17:50 мск — за 40 минут до вечерней молитвы. Основной удар приняли на себя охранники и полицейские, они погибли в перестрелке

Против совершивших нападение на синагоги и церкви в Дагестане необходимо применить самые жесткие меры, говорится в заявлении Российского еврейского конгресса (РЕК).

«Российский еврейский конгресс потрясен трагедией в Дербенте и Махачкале», — сказано в сообщении.

Конгресс назвал приблизительное время начала нападения террористов: 17:50 мск — за 40 минут до вечерней молитвы. У дербентской синагоги после беспорядков в аэропорту Махачкалы регулярно дежурили полицейские, внутри находились сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП), которые «приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты». Затем нападавшие подожгли здание бутылками с зажигательной смесью. Аналогичное нападение произошло на синагогу в Махачкале.

МИД Израиля отмечал, что верующих в зданиях синагог во время нападений не было.

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Атаке в Дербенте подверглась и церковь Покрова Пресвятой Богородицы, погиб 66-летний священник — отец Николай Котельников. Внутри здания забаррикадировались люди.

Силовики вступили в перестрелку с террористами, примерно к 23:00 в НАК отчитались о завершении активной фазы контртеррористической операции в Дербенте. По официальным данным, убиты семь сотрудников полиции и два мирных жителя, еще 25 человек пострадали. Выезды из Махачкалы перекрыты.

Среди ликвидированных в Дагестане боевиков двое — сыновья главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, еще один — его племянник, пишет «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. Источник РБК сообщал, что полиция проверяет сведения об участии в атаке сына главы района, сам он задержан.

В октябре прошлого года после прилета самолета из Израиля толпа ворвалась в здание аэропорта Махачкалы: люди ломали двери, врывались в служебные помещения, поднялись на крышу терминала и вышли на взлетное поле. Местные жители решили, что на самолете из Тель-Авива прилетают израильские беженцы, которые будут жить в Дагестане, писала Би-би-си. Беспорядки произошли на фоне обострения конфликта в секторе Газа.

Всего в беспорядках в аэропорту, по оценкам источников РБК в дагестанском МВД, участвовали 1,2 тыс. человек. Более 200 из них были задержаны.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дербент Дагестан Российский еврейский конгресс

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