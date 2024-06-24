Водитель из Севастополя рассказал, как вывозил людей после удара ATACMS

Водитель автобуса несколько раз бесплатно вывозил группы людей с пляжа, попавший под обстрел со стороны Украины. Погибли два ребенка и двое взрослых, более 150 человек пострадали

Фото: Правительство Севастополя / ТАСС

Водитель автобуса из Севастополя Александр сообщил, что обстрел Севастополя ракетами ATACMS произошел, когда он ехал к пляжу, на который упали осколки. Оттуда он бесплатно забрал испуганных людей. Водитель рассказал о произошедшем «Известиям».

Когда он вывез первую группу людей, мужчина связался с начальством и получил одобрение, чтобы вернуться и забрать «чем больше народу, тем лучше».

«В автобус садились большинство просто напуганные, насчет крови или раненных — я не знаю. Большинство забирала там скорая уже, все уже дежурили: МЧС, скорая, военные, ГАИ, все структуры. Там уже тяжелых [раненных] забирали они, а я вывозил просто напуганный народ», — рассказал Александр.

Днем 23 июня расчеты ПВО сбили несколько ракет над Севастополем, осколки упали в прибрежной зоне. «Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города», — рассказали в Минобороны.

Погибли четверо, среди них — двое детей. Пострадал 151 человек, госпитализированы 82. В Крыму объявили 24 июня днем траура. Минобороны пообещало ответить на произошедшее и возложило ответственность на США.