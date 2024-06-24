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Военная операция на Украине ,  
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Буданов сообщил о «довольно сложной» ситуации для ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава украинской разведки отказался отвечать на два вопроса: получится ли сдержать Часов Яр и станет ли ситуация на поле боя лучше для Украины через год. Он также оценил риски возвращения Трампа в Белый дом
Фото: ВСУ / Reuters
Фото: ВСУ / Reuters

На поле боя сложилась непростая ситуация для украинских войск, заявил глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer.

Так он ответил на вопрос журналиста, удастся ли ВСУ остановить продвижение российских войск.

«Хорошая новость в том, что Армагеддона не произойдет. Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она будет оставаться такой по крайней мере в течение месяца и легче не станет», — сказал Буданов.

Он отказался ответить на вопросы, улучшится ли ситуация через год, а также получится ли удержать под контролем Киева город Часов Яр.

Часов Яр расположен примерно в 10 км западнее города Артемовск (Бахмут), о взятии которого российское Минобороны отчиталось в прошлом мае. В отличии от Артемовска город Часов Яр находится на возвышенности и имеет границы сложной формы.

Этот город играет роль «ключа» к Донбассу, поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска, Константиновки и Славянска — последних крупных городов под контролем ВСУ в регионе, отмечала New York Times.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Боеприпасы и оружие из США теперь поступают в войска быстрее, чем еще несколько месяцев назад, продолжил Буданов, однако потребности крайне высоки, остается вопрос объемов.

По его словам, потенциальное возвращение Дональда Трампа на пост президента США не вызывает беспокойства. «Ваши выборы очень непредсказуемы. Если проанализировать его публичные выступления, то он несколько раз менял свою позицию. И сила вашей системы в том, что она не позволяет одному человеку принимать решения в одностороннем порядке», — пояснил глава украинской разведки.

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Кирилл Буданов

Минобороны России в последнее время не раз докладывало о боях в направлении Часова Яра и отражении контратак украинской армии на этом направлении. С начала 2024-го министерство сообщило о взятии десятков сел и других населенных пунктов в регионе, крупнейшим из них стала Авдеевка.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Кирилл Буданов Часов Яр Дональд Трамп
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