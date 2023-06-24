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В пункты для набора бойцов в ЧВК «Вагнер» пришли с обысками

В нескольких регионах пришли с обысками в пункты для набора бойцов в ЧВК «Вагнер»
Президент Владимир Путин обвинил ЧВК «Вагнер» и его основателя в вооруженном мятеже. Пригожин утверждал, что его силы блокировали Ростов-на-Дону и контролируют военные объекты
Обстановка у здания &laquo;ЧВК Вагнер Центр&raquo; в Санкт-Петербурге
Обстановка у здания «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге (Фото: Сергей Зимин / РБК)

В нескольких регионах России силовики пришли с обысками в пункты для набора бойцов в ЧВК «Вагнер», некоторые из таких отделений уже закрыты.

Частную военную компанию и ее основателя Евгения Пригожина обвинили в организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ), военная техника появилась в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин в обращении 24 июня назвал произошедшее «предательством» и пообещал «жесткие действия» по защите страны.

Сотрудники силовых ведомств сегодня пришли в приемную депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) на Поклонной горе в Москве, где ранее принимались анкеты желающих вступить в ЧВК «Вагнер», подтвердил сам парламентарий в телеграм-канале. Видео с людьми в форме у приемной Власова публиковал Mash. «Несмотря на статус депутата Госдумы, не препятствую сотрудникам силовых ведомств посмотреть, (провести обыск) что им нужно», — отметил Власов.

Депутат пояснил РБК, что сбором заявок на вступление в ЧВК «Вагнер» его приемная занималась последние два месяца, поскольку в Западном районе столицы не было точек для желающих присоединиться к частной военной компании. Всего по столице, по его оценке, было восемь таких пунктов в разных спортивных организациях. «И для того чтобы поддержать цели и задачи СВО [специальной военной операции], предложили помощь, чтобы люди могли приходить и заполнять анкеты», — сообщил он.

По данным Mash, 24 июня силовики также пришли в пункт набора ЧВК «Вагнер» во Владимире. Канал опубликовал фотографию, на которой можно увидеть людей в форме и гражданской одежде в некоем помещении. С обысками также пришли в центр по приему в ЧВК «Вагнер» в Сургуте, передает Ura.ru.

«Люди в погонах» прибыли в офис на улице Кирова в Оренбурге, где ранее проводился набор в частную военную компанию, пишет местное издание 56orb.ru со ссылкой на охрану здания. По его данным, там провели обыски, но человека, который занимался набором людей, на месте не оказалось.

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Центр набора бойцов оцеплен на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге, пишет Mash. Рядом дежурят ДПС и подъехал минивэн со спецназом, двери отделения закрыты, указывает канал.

С 24 июня прекратил работу центр по набору бойцов в Саратовской области, передает ТАСС со ссылкой на представителя самого центра. В аналогичных отделениях в Ульяновске и Нижнем Новгороде на звонки не ответили, а в пункте набора в Казани сообщили, что «работают в штатном режиме», отмечает агентство. В Перми работа пункта бойцов в ЧВК «Вагнер» приостановлена в местном фитнес-клубе «Ангел», сообщил клуб в своих соцсетях.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил «военное руководство» в ракетном ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и пообещал ответить на это. Минобороны опровергло заявление бизнесмена, назвав его провокацией. ФСБ обвинила Пригожина в призывах «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ» и возбудила уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет).

Утром 24 июня Пригожин сообщил о блокировке Ростова-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» и контроле над военными объектами. «Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», — отреагировал на действия ЧВК в ходе телеобращения президент Владимир Путин.

После его выступления Пригожин отказался сложить оружие и прийти с повинной. «По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся, мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной», — сообщил основатель ЧВК «Вагнер».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Мария Лисицына Мария Лисицына
ЧВК Вагнер обыски Евгений Пригожин
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