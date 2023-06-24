В нескольких регионах пришли с обысками в пункты для набора бойцов в ЧВК «Вагнер»

В пункты для набора бойцов в ЧВК «Вагнер» пришли с обысками

Президент Владимир Путин обвинил ЧВК «Вагнер» и его основателя в вооруженном мятеже. Пригожин утверждал, что его силы блокировали Ростов-на-Дону и контролируют военные объекты

Обстановка у здания «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге (Фото: Сергей Зимин / РБК)

В нескольких регионах России силовики пришли с обысками в пункты для набора бойцов в ЧВК «Вагнер», некоторые из таких отделений уже закрыты.

Частную военную компанию и ее основателя Евгения Пригожина обвинили в организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ), военная техника появилась в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин в обращении 24 июня назвал произошедшее «предательством» и пообещал «жесткие действия» по защите страны.

Сотрудники силовых ведомств сегодня пришли в приемную депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР) на Поклонной горе в Москве, где ранее принимались анкеты желающих вступить в ЧВК «Вагнер», подтвердил сам парламентарий в телеграм-канале. Видео с людьми в форме у приемной Власова публиковал Mash. «Несмотря на статус депутата Госдумы, не препятствую сотрудникам силовых ведомств посмотреть, (провести обыск) что им нужно», — отметил Власов.

Депутат пояснил РБК, что сбором заявок на вступление в ЧВК «Вагнер» его приемная занималась последние два месяца, поскольку в Западном районе столицы не было точек для желающих присоединиться к частной военной компании. Всего по столице, по его оценке, было восемь таких пунктов в разных спортивных организациях. «И для того чтобы поддержать цели и задачи СВО [специальной военной операции], предложили помощь, чтобы люди могли приходить и заполнять анкеты», — сообщил он.

По данным Mash, 24 июня силовики также пришли в пункт набора ЧВК «Вагнер» во Владимире. Канал опубликовал фотографию, на которой можно увидеть людей в форме и гражданской одежде в некоем помещении. С обысками также пришли в центр по приему в ЧВК «Вагнер» в Сургуте, передает Ura.ru.

«Люди в погонах» прибыли в офис на улице Кирова в Оренбурге, где ранее проводился набор в частную военную компанию, пишет местное издание 56orb.ru со ссылкой на охрану здания. По его данным, там провели обыски, но человека, который занимался набором людей, на месте не оказалось.

Центр набора бойцов оцеплен на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге, пишет Mash. Рядом дежурят ДПС и подъехал минивэн со спецназом, двери отделения закрыты, указывает канал.

С 24 июня прекратил работу центр по набору бойцов в Саратовской области, передает ТАСС со ссылкой на представителя самого центра. В аналогичных отделениях в Ульяновске и Нижнем Новгороде на звонки не ответили, а в пункте набора в Казани сообщили, что «работают в штатном режиме», отмечает агентство. В Перми работа пункта бойцов в ЧВК «Вагнер» приостановлена в местном фитнес-клубе «Ангел», сообщил клуб в своих соцсетях.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил «военное руководство» в ракетном ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» и пообещал ответить на это. Минобороны опровергло заявление бизнесмена, назвав его провокацией. ФСБ обвинила Пригожина в призывах «к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ» и возбудила уголовное дело по статье об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ, предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет).

Утром 24 июня Пригожин сообщил о блокировке Ростова-на-Дону силами ЧВК «Вагнер» и контроле над военными объектами. «Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», — отреагировал на действия ЧВК в ходе телеобращения президент Владимир Путин.

После его выступления Пригожин отказался сложить оружие и прийти с повинной. «По поводу предательства Родины президент глубоко ошибся, мы патриоты своей Родины, мы воевали и воюем. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной», — сообщил основатель ЧВК «Вагнер».