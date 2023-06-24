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Минобороны опубликовало новое обращение к бойцам ЧВК «Вагнер»

Минобороны опубликовало новое обращение к бойцам ЧВК «Вагнер»
В обращении Минобороны к бойцам «ЧВК Вагнер» говорится, что их обманов втянули «в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже». Всем связавшимся с Минобороны ведомство обещает безопасность

Министерство обороны опубликовало в своем телеграм-канале новое обращение к бойцам ЧВК «Вагнер».

«Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер».

  • Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже.
  • Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
  • Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана.
  • Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов.
  • Мы гарантируем всем безопасность».

Вечером 23 июня Пригожин, который ранее неоднократно критиковал Минобороны, заявил, что российские военные обстреляли ракетами лагерь ЧВК «Вагнер», из-за чего погибло «погибло огромное количество бойцов». Он обвинил в этом «военное руководство» и пообещал ответ. Позднее пресс-служба основателя ЧВК распространила заявление Пригожина, в котором он говорит, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

Минобороны заявление Пригожина о ракетном ударе опровергло, назвав его информационной провокацией, и сообщило, что российские военные продолжают выполнять задачи на линии соприкосновения. ФСБ после заявления Пригожина завела уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу (ст. 279 УК). По ней грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Центр общественных связей ведомства назвал заявления и действия Пригожина «ударом в спину военным».

К бойцам ЧВК Вагнера ранее обращались генерал Сергей Суровикин и первый замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. И Суровокин, и Алексеев предлагали вагнеровцам остановиться.

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Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на_Дону. Он заявил, что Ростов заблокирован ЧВК «Вагнера», «под контролем военные объекты, в том числе аэродром», но боевые вылеты идут штатно.

Телеграм-канал Grey Zone также опубликовал видео переговоров Пригожина с замминистра обороны генералом-полковником Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым. На кадрах Пригожин сидит между Евкуровым и Алексеевым в беседке и ведет переговоры.

Власти области попросили жителей не выходить из домов и отменили массовые мероприятия, в Москве и Подмосковье ввели режим КТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал обращение Владимира Путина.
 

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Наталья Демченко Наталья Демченко
Минобороны ЧВК Вагнер обращение
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