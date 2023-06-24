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Губернатор Липецкой области призвал жителей отказаться от поездок на юг

Глава Липецкой области Артамонов призвал жителей отказаться от поездок в южном направлении
Игорь Артамонов попросил жителей воздержаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область. В регионе усилят меры безопасности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рекомендовал жителям региона отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область. Об этом он написал в телеграм-канале.

В области усилят меры безопасности, такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба. «Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры», — написал Артамонов.

«Друзья, последние события нас всех взволновали», — добавил губернатор. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и «верить информации только от официальных источников».

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей сохранять спокойствие и без необходимости не выходить из дома. В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, предупредили о рассылке в телеграм-каналах фейковых сообщений о введении комендантского часа.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в обстреле лагеря его бойцов и пообещал ответить на это. Минобороны назвало слова Пригожина об ударе провокацией, а позднее заявило, что ВСУ, «воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки», сосредоточили силы на бахмутовском направлении.

Против бизнесмена возбуждено дело по ст. 279 УК об организации мятежа. ФСБ попросила бойцов частной военной компании «не выполнять преступные приказы» и задержать бизнесмена.

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Пресс-служба Пригожина распространила его заявление, в котором говорится, что это «не военный переворот, а марш справедливости».

Генеральный прокурор Игорь Краснов доложил президенту Владимиру Путину по поводу дела против основателя ЧВК.

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Елена Чернышова
Липецкая область Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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