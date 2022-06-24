Балтфлот отработал высадку десанта после запретов Литвы для Калининграда
Морские пехотинцы и спецназ Балтийского флота отработали прыжки с парашютом на одном из полигонов Калининградской области. Об этом РБК сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.
«Воздушное десантирование выполняется военнослужащими в полном боевом снаряжении из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации на высотах около 800 метров как в светлое, так и в темное время суток», — говорится в сообщении. В течение недели военнослужащие совершат около 150 прыжков с последующим выполнением задач на земле: отработают навыки захвата пленных, ведение разведывательных дозоров, вывод из строя коммуникаций противника, применение системы ГЛОНАСС, а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.
«Прыжки с парашютом входят в обязательную программу подготовки морских пехотинцев и подразделений специального назначения Балтийского флота», — отметили в пресс-службе.
Отработка прыжков проходит на фоне введенных Литвой транзитных ограничений для Калининграда. 17 июня губернатор области Антон Алиханов заявил, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с полуночи 18 июня транзита составов с товарами, попадающими под санкции Евросоюза.
Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас предупредил, что попытка блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета и может стать основанием для жестких действий со стороны России.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 23 июня подчеркнул, что речь о блокаде не идет, а сухопутный транзит введен Вильнюсом в соответствии с санкциями Брюсселя.
С 9 по 19 июня в Калининградской области проходили оперативные учения флота. В середине месяца в Балтфлоте сообщили об учениях береговых войск с участием более чем 3 тыс. военных и 300 единиц техники. 22 июня пресс-служба флота сообщила, что в Калининграде проходят ночные учения морской авиации.