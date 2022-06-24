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Война санкций ,  
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Балтфлот отработал высадку десанта после запретов Литвы для Калининграда

Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Морские пехотинцы и спецназ Балтийского флота отработали прыжки с парашютом на одном из полигонов Калининградской области. Об этом РБК сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

«Воздушное десантирование выполняется военнослужащими в полном боевом снаряжении из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации на высотах около 800 метров как в светлое, так и в темное время суток», — говорится в сообщении. В течение недели военнослужащие совершат около 150 прыжков с последующим выполнением задач на земле: отработают навыки захвата пленных, ведение разведывательных дозоров, вывод из строя коммуникаций противника, применение системы ГЛОНАСС, а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

«Прыжки с парашютом входят в обязательную программу подготовки морских пехотинцев и подразделений специального назначения Балтийского флота», — отметили в пресс-службе.

Отработка прыжков проходит на фоне введенных Литвой транзитных ограничений для Калининграда. 17 июня губернатор области Антон Алиханов заявил, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с полуночи 18 июня транзита составов с товарами, попадающими под санкции Евросоюза.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас предупредил, что попытка блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета и может стать основанием для жестких действий со стороны России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 23 июня подчеркнул, что речь о блокаде не идет, а сухопутный транзит введен Вильнюсом в соответствии с санкциями Брюсселя.

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Кейсы

С 9 по 19 июня в Калининградской области проходили оперативные учения флота. В середине месяца в Балтфлоте сообщили об учениях береговых войск с участием более чем 3 тыс. военных и 300 единиц техники. 22 июня пресс-служба флота сообщила, что в Калининграде проходят ночные учения морской авиации.

Теги
Балтфлот Калининградская область морская пехота учения новости

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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