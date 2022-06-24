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Война санкций ,  
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В G7 заявили об исключении из санкций для российских сельхозпродуктов

Главы МИД стран G7 обвинили Россию в «усугублении продовольственной нестабильности» в мире за счет блокирования черноморских портов Украины и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре страны
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Все санкции стран G7 предусматривают исключения для поставок российских продуктов питания и сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. Об этом говорится в совместном заявлении МИДов стран — участниц «Большой семерки».

Основное внимание на встрече уделили «виновности России в обострении глобального продовольственного кризиса». Министры иностранных дел G7 сошлись во мнении, что военная операция России на Украине «усугубляет продовольственную нестабильность» за счет блокирования Черного моря, обстрела зернохранилищ и портов и нанесения ущерба сельскохозяйственной инфраструктуре Украины.

Москва обвинения в блокировке украинских портов неоднократно отвергала.

Главы МИД стран G7 призвали «снять блокировку украинских черноморских портов для экспорта продовольствия».

«Они выразили свою поддержку усилиям ООН по срочному возобновлению черноморского маршрута для экспорта зерна и Плану действий Европейской комиссии по созданию коридоров солидарности Украина — ЕС для доставки зерна автомобильным, железнодорожным и баржевым транспортом на мировые рынки», — отмечается в заявлении.

В «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. В 1995 году формат G7 изменился с присоединением России, однако в 2014 году западные страны отказались участвовать в работе G8 с Москвой

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Помимо этого страны G7 приветствовали решение Еврокомиссии о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС, а также «европейской перспективе» Грузии с условиями для получения статуса кандидата.

«Большая семерка» вновь указала на свою неизменную поддержку Украины, включая военную и оборонную помощь, «до тех пор пока это необходимо».

Саммит G7 состоится в Германии 26–28 июня. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на саммите будут обсуждаться последствия российской спецоперации на Украине, в том числе и возможность дипломатического решения конфликта.

По его словам, мир столкнулся с рядом глобальных вызовов: последствия COVID-19, изменение климата и конфликт на Украине, что привело к проблемам с продовольствием и кризису безопасности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что российские власти используют голод и зерно для получения влияния в мире.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ситуация с экспортом украинского зерна раздувается искусственно. По его словам, Россия не препятствует вывозу зерна и готова обеспечить свободный проход судов. В Кремле говорили, что украинские власти заминировали выходы из них.

Представители Минобороны России и Турции на переговорах в Москве 21 июня обсудили обеспечение безопасного выхода сельскохозяйственной продукции с Украины. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал переговоры конструктивными.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
G7 санкции Россия продукты

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