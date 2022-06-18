Антонов назвал поставки оружия Киеву путем к конфронтации России и США

Поставки вооружения Украины ведут к военной конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для журнала Newsweek.

По словам Антонова, накачка проиcходит из-за желания США нанести России стратегическое поражение. «Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями», — указал дипломат.

Кроме того, Антонов считает, что планы Соединенных Штатов по «санкционному удушению» России также не принесли ожидаемых результатов, а только ухудшают положение дел в экономике в самих Штатах.

В начале июня американский президент Джо Байден заявил, что цель США в контексте конфликта на Украине заключается в том, чтобы «видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину». Поэтому Вашингтон будет поставлять Киеву более современные вооружения и боеприпасы, оказывать финансовую помощь и сотрудничать с партнерами по санкциям против России. При этом, как отметил Байден, Соединенные Штаты не намерены пытаться добиться смены режима в России и поощрять Украину к нанесению ударов за ее пределами.

Кремль заявил, что поставки США вооружений, в частности ракетных систем залпового огня, «подливают масла в огонь», а Вашингтон, считают в Кремле, «придерживается линии, чтобы воевать с Россией до последнего украинца».