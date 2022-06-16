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Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину

Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Россия проводит на Украине специальную военную операцию, она не вторгалась в соседнюю страну, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Би-би-си.

«Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО», — сказал он.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства.

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Путин объяснил, что Россия хотела бы решить ситуацию на Украине миром, но «этого шанса не оставили, не дали просто». Он также сказал, что начать спецоперацию Россию вынудила «трагедия, которая происходила в Донбассе». Глава государства указал, что Украину начали «превращать в антироссийский плацдарм» и выращивать «имевшиеся уже давно ростки национализма», поэтому «столкновение с этими силами для России было неизбежно».

 

Теги
Сергей Лавров Украина Военная операция на Украине

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