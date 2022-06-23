Эрмитаж объявил мораторий на выставки в США и Европе

Мораторий вводится на год, все экспонаты, отправленные ранее в европейские музеи, уже вернулись в Россию. Эрмитаж указал, что в 1990-х годах такой мораторий действовал внутри России из соображений безопасности

Эрмитаж, Санкт-Петербург (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Государственный Эрмитаж не будет проводить выставки в странах Европы и США в течение года, сообщается на странице музея во «ВКонтакте».

«Эрмитаж вводит годовой мораторий на выставки в Европе и США. Напомним, что в 1990-х годах музей вводил мораторий и на выставки в России по соображениям безопасности и из-за высоких финансовых рисков», — говорится в сообщении.

Эрмитаж заявил, что все экспонаты музея вернулись с выставок в Европе. Экспонаты с марта по июнь участвовали в восьми зарубежных выставках: в Амстердаме, Гамбурге, Брюсселе, Лондоне, Милане, Риме и Париже. Последними с выставок вернули 21 июня картины Тициана «Портрет молодой женщины» и Кариани «Искушение».

В апреле специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил о задержании картин российских музеев в Финляндии из-за бюрократических процедур, поскольку там проходит граница России с ЕС. Таможня Финляндии подтвердила задержание грузов, которые «подпадают под европейские санкции». Среди них были экспонаты из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Пушкинского музея и т.д.

МИД выразил финскому послу протест, спустя несколько дней картины прошли границу. Эрмитаж пояснил, что полотна вернулись после уточнения, что «выставочные обмены имеют особый статус даже в условиях санкционных ограничений».