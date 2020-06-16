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Кремль призвал КНДР и Южную Корею к сдержанности

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Image
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Image

Кремль обеспокоен ситуацией на Корейском полуострове. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит на Корейском полуострове. Это вызывает, конечно же, обеспокоенность», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия призывает все стороны к сдержанности, но конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то на высшем уровне у Кремля пока нет.

Отношения Северной и Южной Кореи ухудшаются в течение последних двух недель.

Напряжение между странами связано с тем, что Северная Корея недовольна ситуацией с перебежчиками, которые забрасывают на территорию страны агитационные листовки, в которых критикуются режим и лидер КНДР. В Пхеньяне считают, что Южная Корея должна помешать распространению пропаганды.

КНДР заявила о полном разрушении совместного с Южной Кореей узла связи
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Фото: ISCResearch / Twitter

9 июня КНДР объявила, что заблокирует линии связи с Южной Кореей в городе Кэсон, использующиеся для переговоров с Южной Кореей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Это решение должно было стать первым шагом на пути к ограничению взаимодействия с Южной Кореей и «прекращению других ненужных действий». Решение приняли первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК), сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон и заместитель председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхор. 16 июня КНДР разрушила узел связи. Взрыв здания произошел в 14:50 по местному времени (8:50 мск).

16 июня КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей для «превращения границы в крепость и усиления военной бдительности в отношении Юга».

Теги: Северная Корея, Южная Корея, Дмитрий Песков, новости
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