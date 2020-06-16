Кремль призвал КНДР и Южную Корею к сдержанности

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Кремль обеспокоен ситуацией на Корейском полуострове. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит на Корейском полуострове. Это вызывает, конечно же, обеспокоенность», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия призывает все стороны к сдержанности, но конкретных планов по осуществлению контактов с кем-то на высшем уровне у Кремля пока нет.

Отношения Северной и Южной Кореи ухудшаются в течение последних двух недель.

Напряжение между странами связано с тем, что Северная Корея недовольна ситуацией с перебежчиками, которые забрасывают на территорию страны агитационные листовки, в которых критикуются режим и лидер КНДР. В Пхеньяне считают, что Южная Корея должна помешать распространению пропаганды.