Премьер Франции после переговоров с Медведевым назвал санкции временными

Санкционный режим — это этап, который может быть отменен в любой момент, заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп по итогам переговоров с главой российского правительства Дмитрием Медведевым

Эдуар Филипп (Фото: Thibault Camus / AP)

Санкции европейских стран против России — это не что-то постоянное, они могут быть отменены в любой момент. Об этом премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым в Гавре. Трансляция мероприятия велась в официальном Twitter правительства Франции.

«Мы знаем, что санкции — не постоянный режим, а этап, который может быть отменен в любой момент», — сказал Филипп. Россия, выразил уверенность глава французского правительства, об этом тоже знает. «Мы должны использовать любую возможность, чтобы диверсифицировать наши отношения», — заявил чиновник (цитата по ТАСС).

Информация о том, что контакты между Россией и Францией сокращаются, продолжил Филипп, не соответствует действительности. Отношения между этими странами, добавил французский премьер, «не ограничиваются отношениями между государствами». «Они также опираются на наши народы, нашу территорию, наше литературное прошлое», — заверил Филипп, добавив, что, случается, иногда страны разделяют общую позицию, а иногда их видение ситуации различается.

Сейчас Россия, заметил чиновник, объявила о «грандиозном плане развития на период до 2024 года, охватывающем 12 национальных проектов». В связи с этим Франция, по словам Филиппа, «хотела бы предложить ей свое взаимодействие, выйдя за те исторически сложившиеся сферы, где партнерство между странами уже существует».