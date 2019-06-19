США ввели санкции против российской финансовой организации

Небанковская кредитная организация попала в санкционные списки, связанные с КНДР

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Минфин США внес в санкционные списки небанковскую кредитную организацию «Русское финансовое общество». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Организация попала в санкционные списки, связанные с КНДР. Вашингтон заподозрил НКО в деятельности, несоответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

«Минфин США продолжает усиливать существующие санкции против индивидуальных лиц и компаний России и других стран, которые содействуют нелегальной торговле с Северной Кореей», — говорится в заявлении министерства.

По данным Минфина США, с 2017 по 2018 год российская организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, которая находится в санкционных списках Вашингтона.

На сайте «Русского финансового общества» указано, что НКО специализируется на расчетно-кассовом обслуживании юрлиц и индивидуальных предпринимателей, также проводит валютные и конверсионные операции.