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NVIDIA $205 (+34,41%) прогноз JP Morgan к 15.02.20
Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
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США ввели санкции против российской финансовой организации
Небанковская кредитная организация попала в санкционные списки, связанные с КНДР
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Минфин США внес в санкционные списки небанковскую кредитную организацию «Русское финансовое общество». Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Организация попала в санкционные списки, связанные с КНДР. Вашингтон заподозрил НКО в деятельности, несоответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

«Минфин США продолжает усиливать существующие санкции против индивидуальных лиц и компаний России и других стран, которые содействуют нелегальной торговле с Северной Кореей», — говорится в заявлении министерства.

По данным Минфина США, с 2017 по 2018 год российская организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, которая находится в санкционных списках Вашингтона.

На сайте «Русского финансового общества» указано, что НКО специализируется на расчетно-кассовом обслуживании юрлиц и индивидуальных предпринимателей, также проводит валютные и конверсионные операции.

Небанковская кредитная организация зарегистрирована ЦБ в ноябре 2002 года. В декабре 2003 года организация получила лицензию на осуществление банковских операций для расчетных НКО.

В августе 2018 года США внесли в санкционный список российский банк «Агросоюз». Помимо него под ограничения попали Dandong Zhongsheng Industry&Trade Co. из китайского Даньдуна и Korea Ungum Corporation из Пхеньяна. Вашингтон обвинил организации в проведении операций с северокорейским Внешторгбанком. Также Минфин США ввел индивидуальные санкции против Йонга Вона — гражданина КНДР, который, по данным ведомства, живет в Москве и является представителем Внешторгбанка КНДР.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: Минфин США, Санкции
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